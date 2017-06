Ondernemers achter grote bedrijven geven les op Tilburg University

Tilburg University riep voor de bestuurders en ondernemers een nieuwe functie in het leven: 'professor of practice'. De professor moet een rolmodel zijn voor studenten en kan op onderzoeksgebied bijdragen aan de impact van onderzoek op de maatschappij en de toegepaste wetenschap.

De eerste professor of practice is inmiddels benoemd bij de School of Economics and Management: Ronald de Jong. De Jong is chief human resources officer en lid van het executive committee bij Philips. Hij gaat colleges verzorgen over onder meer marketing, services en innovation management.