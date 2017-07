Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Maandag wordt de Misset Horeca Terras Top 100 van 2017 onthuld. De lijst met de honderd beste terrassen van Nederland wordt jaarlijks opgesteld met behulp van mystery visits en een een onafhankelijke jury. Vorig jaar kwam het Roosendaalse terras van Het Hooihuis als beste uit de bus.

Om mee te mogen dingen naar een plekje op de ranglijst, moeten terrassen een capaciteit van minimaal dertig stoelen hebben, vrij toegankelijk zijn, bediening aan tafel hebben en tijdens het hoogseizoen minimaal vijf dagen per week geopend zijn.

Demissionair minister van Economische Zaken Henk Kamp houdt maandag een speech tijdens het Zomercongres Retailagenda in Zwolle. Ook zullen nog eens 27 gemeenten zogenoemde retaildeals ondertekenen.

De Retailagenda is in het leven geroepen om de leegstand in de detailhandel aan te pakken. Gemeenten maken hiervoor afspraken met lokale ondernemers en vastgoedeigenaren. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoogte van de huren die winkeliers betalen voor hun panden. Ook is er meer ruimte om winkels met horeca te combineren. Deelname aan het Zomercongres is gratis.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt woensdag bekend wat het aantal winkels per hoofd van de bevolking in Nederland is. Welke grote stad telt relatief gezien de meeste winkels? Ook komt het statistiekbureau met cijfers over het ziekteverzuim in 2016. Het CBS gaat daarbij in op de vraag in welke bedrijfssectoren werknemers het minst verzuimen en in welke juist het meest.

CETA

Ondernemers die zakendoen met Canada lopen vanaf deze zomer tegen het nieuwe CETA-handelsakkoord tussen de EU en Canada aan. Donderdag organiseren het ministerie van Buitenlandse Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland een bijeenkomst over CETA in Den Haag.

Ondernemers worden hier bijgepraat over onder meer de afschaffing of verlaging van 98 procent van de importheffingen en de verbeterde toegang tot de Canadese markt voor dienstverleners en overheidsaanbestedingen. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Vrijdag opent minister Kamp het nieuwe Fieldlab Smart Bending Factory. Een fieldlab is een samenwerkingsverband waarin bedrijven en kennisinstellingen in een praktijkomgeving een slimme inzet van nieuwe productietechnologieën en ICT ontwikkelen en testen. Daarnaast versterken fieldlabs verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek thema binnen de smart industry. Dit nieuwe fieldlab richt zich op metaalbewerking.

Tijdens de landelijke Open Imkerijdagen op zaterdag en zondag houden imkers open huis op ongeveer 250 locaties verspreid over het hele land. Tijdens de open dagen wordt onder meer aandacht besteed aan de wilde bijen in Nederland. Bijen hebben het moeilijk, onder andere door een gebrek aan bloemen. Verreweg de meeste imkers in Nederland houden hobbymatig bijen. Slechts een klein deel is professioneel actief.

Vrouwelijke bestuurders

Afgelopen woensdag concludeerde een promovenda van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat vrouwelijke bestuurders die een dominante leiderschapsstijl afwisselen met een vriendelijke, meelevende manier van leidinggeven hun medewerkers in verwarring kunnen brengen. Volgens de onderzoekster toont dit aan dat we voor vrouwen nog steeds duidelijker omlijnde beelden hebben over hoe ze een goede leider horen te zijn dan voor mannen.

Directeur Vivienne van Eijkelenborg van Difrax, dat babyspullen ontwikkelt en verkoopt, gaf ons een inkijkje in haar werkdag. Na haar ochtendritueel met yoga en een smoothie, begeeft Van Eijkelenborg zich naar kantoor met haar hond Florre: "Die heeft zijn eigen plek in het pand en ook een eigen ritueel. Die gaat eerst linksaf in het pand een koekje halen en daarna zoekt ze haar vrienden rechts in het pand op om een koekje te halen."

Op 1 juli zijn er weer allerlei wetswijzigingen doorgevoerd die ook ondernemers raken. Zo gaat de Arbowet op de schop, worden betaaltermijnen aan banden gelegd en zijn er veranderingen rond het minimumloon. We hebben de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet.