Lees eerst deze zes tips voordat je op overnamepad gaat

NUzakelijk spreekt met Stephan Derksen, directeur strategie en M&A bij IT-aanbieder Infotheek. Met behulp van een investeerder die enkele jaren geleden aan boord kwam, heeft het bedrijf een handvol overnames gedaan in de afgelopen jaren.

Derksen heeft een paar tips voor ondernemers die in de komende tijd overwegen een overname te doen.

Stap 1) Begin met een duidelijke strategie

Bepaal eerst wat voor strategie je wil volgen en zoek daarna pas de bedrijven die daarbij passen. Je moet eerst weten waarom je eigenlijk een overname zou willen. Voor Infotheek gold dat een consolidatieslag werd verwacht. "Om Nederland heen zagen wij een consolidatieslag. Er zijn miljardenspelers in buurlanden, maar hier is de markt gefragmenteerd. Wij wisten dat in Nederland de sector ook zou consolideren. Als wij het niet deden, zou een concurrent het doen."

Stap 2) Welk bedrijf past bij je strategie?

"Doe je huiswerk. Doe je research", zegt Derksen. Je moet weten wat de financiële cijfers zijn van een bedrijf en om welke reden je het wil kopen. Om achter die cijfers te komen, is er een reeks bedrijven waar je terecht kan, ook in Nederland. Adviseurs en andere partijen kunnen helpen om een lijstje met bedrijven te maken. "Die mensen zitten al jaren in het wereldje en hebben hun eigen specialisatie."

Stap 3) Analyseer

Als je een potentieel overnamedoelwit hebt gevonden, moet er worden geanalyseerd of de twee bedrijven wel bij elkaar passen. "Sluiten de toekomstvisie en de visie van de eigenaar van het bedrijf wel bij elkaar aan?" Het is prettig dat de verkopende eigenaar ziet waarom je iets doet. Zeker als hij of zij erbij blijft, is dit belangrijk.

Stap 4) Onderhandel een duidelijke letter of intent en koopovereenkomst

Als beide partijen met elkaar door willen, is het belangrijk een duidelijkezogeheten letter of intent (LOI) met een prijsindicatie af te spreken. De partijen moeten ook een beetje bij elkaar in de buurt zitten qua prijs om te onderhandelen. Niet alleen de prijs, maar ook de voorwaarden zijn belangrijk. Je wil wel wat voorwaarden stellen. Na de LOI ga je due diligence doen op onder andere juridisch en financieel gebied.

Soms gaat dit supersnel, soms niet, legt Derksen uit. Infotheek trekt daar ongeveer vier tot acht weken voor uit. Na afronding van deze due diligence wordt de koopovereenkomst uitgewerkt, inclusief de bijbehorende garanties van verkoper aan koper.

Stap 5) Ga het gesprek aan met verkoper en belangrijke werknemers

"Je moet hier wel wat tijd insteken. Je wil graag dat mensen betrokken blijven en met frisse moed de samenwerking aangaan. Je wil voorkomen dat ze vertrekken nadat je de koopovereenkomst hebt getekend. Die duidelijke afspraken over de rol van de verkopers zijn heel erg belangrijk."

STAP 6) Integratie

Integratie vindt de overnamespecialist de allerbelangrijkste stap. Derksen legt uit altijd een driejarenplan te maken voor integratie. "Dit is wel het moeilijkste deel, omdat je het over mensen hebt. Die mensen hebben een baan en hebben jarenlang op een bepaalde manier gewerkt."

"Als je met mensen te maken hebt, dan wil je toch ook hun harten winnen. Mensen willen graag zekerheid van hun baan, maar ze vinden het ook belangrijk om te weten wat hun rol is in de toekomst."