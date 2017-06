Undutchables: '90 procent buitenlandse werknemers komt naar Nederland voor de liefde'

Daarbij zijn de kosten voor wonen en leven relatief laag, terwijl de levenstandaard hoog is. Amsterdam daalde bijvoorbeeld flink op de ranglijst met duurste steden ter wereld voor expats, zo bleek deze week.

Desondanks komen de meeste werknemers die via Undutchables de Nederlandse arbeidsmarkt op komen om een andere reden, weet de ondernemer. "90 procent wil in Nederland werken vanwege de liefde", zegt Visser in deze editie van In de praktijk.

Is Nederland een populair land om in te werken?

"Unduchtables is begonnen in 1996, omdat we een gat in de markt zagen. In Engeland waren wervingsbureaus voor werknemers uit het buitenland al goed vertegenwoordigd. In Nederland nog niet. Inmiddels durf ik te zeggen dat we de grootste van Nederland zijn, met vijf kantoren, zo'n 35 medewerkers en per week ongeveer honderd mensen die via ons aan het werk zijn."

Nederland is een goed land om in te werken, omdat je ook als je de Nederlandse taal nog niet optimaal beheerst, je hier uit de voeten kunt. Er is in Nederland bovendien veel vraag naar mensen die een andere moedertaal hebben. Bedrijven zoeken bijvoorbeeld een Franse secretaresse of mensen voor de klantenservice die Deense klanten te woord kunnen staan.

Ook de schaarstes in de markt kunnen worden aangepakt met werknemers uit het buitenland, zoals technisch personeel of webdesigners. We zien hier eigenlijk een constante aanwas van werknemers, er zijn geen grote pieken of dalen. Wel zagen we het aantal aanmeldingen uit Het Verenigd Koninkrijk kortstondig stijgen nadat de Brexit werd aangekondigd."

Wat zijn de struikelblokken voor buitenlandse werknemers in Nederland?

"Hoewel ze ver komen met Engels, wordt een laag niveau van beheersing van de Nederlandse taal ook als obstakel gezien. Het duurt al gauw een jaar of vijf voordat je op je werk kunt meekomen met een Nederlandstalige vergadering. Gelukkig wordt in steeds meer organisaties Engels de voertaal.

Een ander groot verschil tussen Nederland en het buitenland is de bedrijfscultuur. Nederlandse werknemers zijn gewend om direct te zijn en voor zichzelf op te komen. Ze geven hun mening ook aan de baas. In het buitenland, zoals in Duitsland of België trek je je baas niet in twijfel. Er is meer hiërarchie.

Ook is het zo dat we in Nederland veel meer kijken naar of een persoon bij een organisatie past. Niet alleen je skills liggen onder de loep, ook de vraag hoe je je werk uitvoert, is van belang. Dat is voor buitenlanders soms lastig te begrijpen."

Hoe kan Nederland ervoor zorgen dat internationaal talent en buitenlandse bedrijven blijven komen?

"Veel mensen komen naar Nederland vanwege de goede infrastructuur en levensstandaard. De prijzen voor boodschappen en woonvoorzieningen zijn ook te behappen. Onze open cultuur wordt daarnaast geroemd en trekt bijvoorbeeld homo's vanuit de hele wereld. Dat moeten we dus zien te behouden.

Tegelijkertijd is het soort werk dat je kunt doen ook van belang. Zeker de jongere generatie zegt steeds vaker: 'Ik zoek een leuke baan in het buitenland, het maakt me niet uit waar.' Voor bedrijven geldt dat de wetgeving van belang is. Die is in Nederland best ingewikkeld. Zaken zoals het minimumloon en ontslagrecht zijn vaak drempels om naar Nederland te komen."

