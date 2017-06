'Betaalbedrijf Adyen vraagt bankvergunning aan'

Dat schrijft zakenkrant Het Financieele Dagblad.

Adyen probeert het aantal frauduleuze betalingen online tegen te gaan. Het concern doet dit door bij transacties onder meer verdachte e-mailadressen en rekeningnummers te vergelijken met aankopen die eerder zijn gedaan.

Bankvergunning

Een bankvergunning had het bedrijf echter tot dusver nog niet. Oprichter en CEO Pieter van der Does stelt tegenover de zakenkrant dat het concern ondernemers met zo’n vergunning direct uit kan betalen. Ook zou het bedrijf met een bankvergunning rekeningen kunnen voorfinancieren wanneer betalingen nog niet volledig door de bank verwerkt zijn.

"Tot op heden waren we afhankelijk van de snelheid van de bank", zegt Van der Does. "Dat was een ongecontroleerd proces met regelmatig vertragingen. Nu is het account van de klanten ook direct hun IBAN, we houden het hele betaalproces in eigen hand." Van der Does stelt wel dat hij geen bankpassen wil uitgeven en zich niet op de consumentenmarkt wil richten.

Klarna

De bankvergunning van Adyen is donderdag in de registers van de Nederlandsche Bank (DNB) opgenomen. Het concern verwierf de vergunning echter al op 22 april. De Zweedse concurrent Klarna verwierf eerder deze week ook al een bankvergunning.

Adyen en Klarna zijn de twee grootste bedrijven van Europa op het gebied van financiële technologie, ook wel fintech geheten. Zij zijn samen 2,3 miljard euro waard, en komen door hun bankvergunning onder zwaar toezicht te staan. Een bankvergunning kan als goede bescherming fungeren tegen overnames.