Corendon: 'Een paar uurtjes werken is ook gewoon stoom afblazen'

Wie: Atilay Uslu

Onderneming: Corendon

Werknemers: 550

"Het eerste wat ik 's ochtends doe in bed is mijn telefoon aanzetten en naar het nieuws kijken. Dat is vooral NU.nl, niet om jou hoor, teletekstpagina 101 en de digitale Telegraaf. Met alles wat er is gebeurd in de nacht word ik wakker."

"Afhankelijk van de weersomstandigheden drink ik op mijn terras een kop koffie en vervolgens ga ik naar mijn auto. Dan praten we over 07.50 uur. Ik heb een chauffeur en in mijn auto heb ik een computer en dan kijk ik naar wat we gedraaid hebben, wat de marges waren en hoe het gaat. En als er mails zijn, beantwoord ik die."

Tussen 8.15 en 8.45 uur, afhankelijk van de file, komt Uslu op kantoor aan. "Daar begin ik met een schone lei. Eerst pak ik een tweede koffie. Dan kijk ik nog even bij de IT-afdeling. Daarna word ik eigenlijk een beetje geleefd aan de hand van mijn agenda."

33 hotels per dag

In de zomermaanden is Uslu veel weg. In een gemiddelde week is hij op maandag en dinsdag, en afhankelijk van de drukte ook op woensdag, in Nederland. Dan gaat hij op stap en komt hij zondag terug. "Wat ik doe in die drie à vier dagen? Stel dat ik naar Barcelona ga, dan stuur ik iemand met de auto vooruit. Vanuit Barcelona stap ik achter het stuur en dan gaan we al die badplaatsen die wij bieden af."

Eenmaal daar laat hij zich bijpraten door de hotelier en praat hij met de klanten. "Hoe gaat het? Wat kan beter? Wat gaat goed en slecht? Die standaardvragen stel ik aan de klant." Het record van Uslu is om in één dag 33 hotels te bezoeken. In Turkije, waar grote hotels vaker ver uit elkaar liggen, kan hij maximaal zes tot zeven hotels per dag doen.

Werkend ijzer

Ook in het weekend gaat het werk door. "Het is niet zo dat ik steeds achter de computer zit, maar even in de ochtend kijk ik even naar de mails van vorige week en ik kan rustig een aantal dossiers lezen met koffie in mijn hand. Maar dat is ook gezond voor je. Zo is er ook geen werk dat op je wacht als je maandag op de zaak komt. 'Werkend ijzer roest niet', is een Turks gezegde."

"Vanuit mijn optiek heb ik het niet druk. Ik heb echt een chill leven. Corendon is een deel van mijn leven. Een paar weken terug was ik in Curaçao. Dan was ik om 06.00 uur wakker en heb ik koffie erbij en een muziekje en kan ik lekker ontspannen even een paar uurtjes werken. Dat is ook gewoon even stoom afblazen. Dan worden mijn kinderen wakker en gaan we lekker even zwemmen."

Op vakantie kan hij ook soms productiever zijn. Op kantoor zit hij met iedereen te praten. "Doordat ik aan het praten ben, heb ik geen tijd om rapportages en zo te lezen. En wat blijkt, aan dat praten gaat de meeste tijd op."

