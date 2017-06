Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert maandag cijfers over technici en hun beroep in 2015. Het statistiekbureau gaat in op de vraag hoeveel technisch geschoolden Nederland nu eigenlijk telt. Ook laat het CBS weten wat hun arbeidsmarktpositie is en welk deel ook daadwerkelijk in een techisch beroep aan de slag is gegaan. Werkgevers in de sectoren ICT en techniek hebben ondertussen steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen, zo bleek eerder dit jaar.

Basisschoolleraren leggen dinsdag het werk voor een uur neer. Ze protesteren daarmee tegen lage salarissen in de sector en het toenemende tekort aan geschoolde docenten. De oproep is afkomstig van de belangengroep PO in Actie. Binnen acht jaar zal het personeelstekort in het basisonderwijs naar verwachting oplopen naar tienduizend arbeidsplaatsen, als er geen maatregelen worden genomen.

Demissionair vicepremier Lodewijk Asscher beloofde vorige week in een interview met het AD wel dat de salarissen van de leerkrachten van het basisonderwijs omhooggaan als er op Prinsjesdag nog geen nieuw kabinet is.

Woensdag is de start van het mosselseizoen. Tijdens een persbijeenkomst worden de verwachtingen voor het komend seizoen bekendgemaakt. Ook worden de laatste ontwikkelingen in de mosselsector aangestipt. Het gaat om de Zeeuwse bodemcultuurmosselen. De nieuwe oogst hangcultuur is al sinds 23 mei op de markt. Deze mosselen groeien sneller, omdat ze hoger in de waterkolom hangen.

Nieuwe Zijderoute

Donderdag vindt in het Spoorwegmuseum in Utrecht een congres over de Nieuwe Zijderoute plaats, bedoeld voor logistieke professionals. De Nieuwe Zijderoute is het grootste infrastructurele project ooit. Het project moet China door middel van snelwegen, spoorlijnen, pijpleidingen en havens beter aansluiten op een groot deel van de wereld. Er komt een landroute die vanuit China via onder meer Kazachstan, Oezbekistan, Kirgizië en Turkije uiteindelijk in West-Europa uitkomt. Daarnaast komt er een maritieme route. In totaal zijn ongeveer 65 landen betrokken bij het project.

Het CBS publiceert vrijdag Trends in Nederland, een jaarlijkse publicatie over trends in ons land op economisch en sociaal vlak. De verslagperiode is 2016. Trends in Nederland verschijnt sinds 2014 en geeft een breed overzicht van belangrijke ontwikkelingen, gerangschikt naar thema.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kwam afgelopen week met het advies aan caféhouders om zich te specialiseren. Want hoewel het goed gaat met de horeca, neemt voor cafés de concurrentie toe. "Een café voor iedereen is een café voor niemand", aldus KHN. Er zijn zes groepen waarop de café-ondernemer zich kan richten, waaronder de avonturiers, de dromers en de huiselijken.

En we spraken Atilay Uslu, oprichter en directeur van reisconcern Corendon, over zijn werkdag. Uslu runt Corendon al ruim zeventien jaar. Ook in het weekend gaat het werk, met mate, door voor Uslu. Maar dat vindt hij alleen maar gezond. "Zo is er ook geen werk dat op je wacht als je maandag op de zaak komt. 'Werkend ijzer roest niet', is een Turks gezegde. Vanuit mijn optiek heb ik het niet druk. Ik heb echt een chill leven", aldus Uslu.