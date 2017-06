Nederlandse bedrijven beloven beter te letten op herkomst goud

Het meeste goud voor Nederlandse sieraden komt al uit recycling. Maar in de goudketen gebeurt ook nog veel waarop nu weinig zicht is.

Zo is het in het buitenland in kleine mijnen vaak slecht gesteld met de mensenrechten en het milieu. Grote mijnen zijn soms betrokken bij kinderarbeid, corruptie en financiering van gewelddadige conflicten.

Erbarmelijk

''De omstandigheden in goudmijnen in ontwikkelingslanden zijn vaak erbarmelijk. Daarom is vandaag een belangrijke dag", zo verklaart minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking).

"Er zijn al bedrijven in de Nederlandse goudsector die hun uiterste best doen om van verantwoorde bronnen goud te kopen. Maar hier moeten alle bedrijven zich sterk voor maken."

De afspraken zijn onder meer ondertekend door Lucardi juweliers, Bijou Moderne, Philips en Fairphone. Ook brancheverenigingen, maatschappelijke organisaties en de overheid sluiten zich aan. De komende periode worden ook andere spelers in de goudsector opgeroepen mee te doen.

Kleine speler

Nederland is overigens maar een kleine speler in de mondiale goudwereld. Hier wordt het vooral verwerkt in sieraden, elektronica en munten.

Goud zit ook in bijvoorbeeld mobiele telefoons die hier worden gebruikt. Uit vijftigduizend mobiele telefoons is ongeveer 1 kilo goud te halen, blijkt uit onderzoek. De partijen die bij het convenant betrokken zijn, hopen dat hun initiatief in het buitenland navolging zal vinden.