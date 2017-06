Specialiseer je als caféhouder in deze zes klantgroepen

"Een café voor iedereen is een café voor niemand", concludeert de branchevereniging dinsdag op basis van een onderzoek.

De concurrentie is moordend. Zo wordt de slag om de consument niet alleen gevoerd met het andere café om de hoek, maar ook met festivals, evenementen en bioscopen. De KHN adviseert om onderscheidend te zijn.

Onderzoeksbureau GfK identificeert zes groepen waar een caféhouder zich op kan richten.

Avonturiers

Het grootste deel, 30 procent, van de cafébezoeken wordt al gedaan door deze groep. Het gaat vaker om mannen die een baan hebben, middelbaar opgeleid zijn en een gemiddeld inkomen hebben. Deze groep laat zich graag verrassen, maar gezelligheid blijft het belangrijkste.

Deze groep krijg je in jouw zaak met speciaalbier, bittergarnituur en spareribs. Er is geen voorkeur voor de muziek, maar het personeel moet aanwezig zijn en deze bezoekers staan liever dan dat ze zitten.

Open-minded

Deze groep is goed voor 20 procent van de bezoeken aan cafés en is op zoek naar iets nieuws. Zo willen deze klanten nieuw eten en drinken en nieuwe muziek. Het gaat vaak om hoogopgeleide vrouwen in de leeftijd twintig tot veertig jaar.

Haal deze groep binnen met cocktails, sapjes en eten zoals poke bowls en dimsum. Het personeel moet meegaan met de tijd en de muziek mag wel eens minder 'mainstream' zijn.

Dromers

Deze kleinere groep, goed voor ongeveer 6 procent van de cafébezoeken, is vooral op zoek naar een plek om te zitten en bij te kletsen. Het gaat vaak om jongere vrouwen van 15 tot 29 jaar die lager opgeleid zijn, een lager tot gemiddeld inkomen hebben en vaker roken.

Richt je op deze groep door zoete wijn en baco’s aan te bieden en simpele bekende gerechten te serveren. Maak het mogelijk om te roken en overweeg om jonge kerels aan te nemen voor de bediening, aldus KHN.

Kwaliteitszoekers

Deze groep wil alleen maar het beste en weet ook wat ze wil. Geld en tijd zijn geen probleem zolang er maar kwaliteit wordt geleverd. Het gaat vaak om mannen en vrouwen die ouder zijn dan veertig jaar en een hoger dan gemiddeld inkomen hebben.

Ze zijn onder andere op zoek naar een café dat wijnen en aperitieven aanbiedt en bijvoorbeeld een klassieke biefstuk serveert. Het personeel moet kritiek kunnen incasseren en de muziek moet op de achtergrond blijven.

Ouder van nu

Volgens KHN gaat deze groep nog te weinig naar het café door een gebrek aan tijd en goede voorzieningen voor de kinderen. Het gaat om instromers uit de groep jongeren die nu veel werken.

Deze mensen zijn op zoek naar een café dat vertrouwde klassiers heeft, bier aanbiedt en een goede kop koffie. Het menu kan verder bestaan uit bijvoorbeeld saté, mosselen en een biefstuk. Het café zelf moet vooral comfort bieden en alle faciliteiten hebben voor stellen met en zonder kinderen.

Huiselijken

Eigenlijk voelt deze groep zich niet thuis in een café. Door verplichtingen zoals een borrel of receptie komen ze er toch soms. Deze categorie is gemiddeld ouder dan vijftig jaar en het gaat iets vaker om vrouwen.

Het assortiment kan bestaan uit een simpel pilsje, een cola light en een bitterbal. Het personeel moet alert en respectvol zijn. Deze bezoekers voelen zich het beste thuis in een warme en huiselijke sfeer. Vaak wordt eerst thuis gegeten om vervolgens naar een café te gaan.