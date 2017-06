'De landbouw is vervreemd geraakt van de samenleving'

Snoeij houdt dit weekend samen met andere biologische boerderijen open huis tijdens het evenement Lekker naar de Bioboer. Hij hoopt zo de boerderij weer dichter bij de consument te brengen.

De boer verwacht zo'n vijftienhonderd bezoekers die kunnen proeven van allerlei lekkernijen en meer leren over het boerenbestaan. "We zijn een sociaal bedrijf dat de verbinding opzoekt", zegt hij. "Een boerenbedrijf dat zich puur richt op productie is wat mij betreft een gemiste kans."

Gezonde bodem

Snoeijs boerderij ligt in de Gelderse Vallei in een natuurgebied met de naam Het Paradijs. Hij houdt zo'n veertig runderen en tweehonderd varkens voor het vlees, heeft negenduizend 'leghennen' en verbouwt groente en fruit volgens biologische principes.

"We bewerken onder meer de bodem op minimale wijze met potstalmest en gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Een gezonde bodem is bij ons leidend. Dat zorgt voor minder kwetsbare planten met meer voedingsstoffen en smaak."

De producten worden verkocht aan een aantal ondernemers in Amersfoort. Ook staat Snoeij wekelijks op de markt in Barneveld. "We onderscheiden ons met het feit dat we biologische producten verkopen waarvan mensen weten waar ze vandaan komen. Het draait om vertrouwen in goed eten en een goede smaak. En daar is steeds meer vraag naar."

Sla

De boer vindt het bewijs in zijn klanten. "Die zeggen: 'Als ik sla koop in de supermarkt is het een slappe halve krop. Koop ik het bij jou dan ruikt mijn hele keuken naar sla."

Daarvoor betaal je dan ook meer dan in de supermarkt, beaamt de ondernemer. "Maar je kunt je ook afvragen wat duur is. Je kunt geen gezond eten maken tegen de allerlaagste kostprijs. Als het eten goed is voor je lichaam zul je uiteindelijk weer besparen op dokterskosten."

Snoeij heeft desondanks geen kritiek op grootschalige voedselproductie. "Deze is ook nodig om alle monden te kunnen voeden. Bovendien, geen kleinschalige productie zonder de groten. Daar profiteren wij ook van."

De boer ziet in Nederland echter steeds meer kleine boeren verdwijnen. De boerderijen die wel overleven, doen dat op basis van grootschaligheid, of een specialisme. "Dat laatste is voor ons een businessmodel, maar het is meer dan dat. Ik doe het ook vanuit een geloof in goed eten in samenhang met de natuur en maatschappij."

Zorgboerderij

't Paradijs vervult derhalve ook een zorgfunctie. Licht dementerende ouderen en kinderen met autisme kunnen op de boerderij terecht voor dag- en weekendopvang. Ze voeren de dieren, rapen eieren of plukken planten. "Hier kunnen ze zijn wie ze zijn. En het thuisfront wordt ook nog een beetje ontlast."

Die bijdrage aan de maatschappij is een belangrijke voor Snoeij. "Mijn broer heeft downsyndroom, ik ben opgevoed in een zorgomgeving", zegt hij. "Door je boerderij zo in te richten als wij doen, creëer je naar mijn idee meer draagkracht voor de landbouw in de samenleving."