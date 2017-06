Brouwerij 't IJ: 'Onder eenmansbrouwerijen zitten ook KvK-brouwers'

Er kwamen vooral veel eenmansbrouwerijen bij en Amsterdam loopt aan kop. In 2007 had de hoofdstad nog 'maar' vijf bierbrouwerijen. Inmiddels is dat aantal gestegen naar 45 'brouwerijen', bijna evenveel als het aantal in Flevoland, Drenthe, Zeeland, Groningen en Friesland samen.

Patrick Hendrikse, directeur en aandeelhouder bij Brouwerij 't IJ in Amsterdam, ergert zich een beetje aan deze berichten. Sommige van deze eenmansbrouwerijen kunnen natuurlijk thuis voor de buurt op kleine schaal brouwen, maar hij merkt dat veel ondernemers helemaal geen eigen ketel hebben.

Zijn die eenmansbierbrouwers een bedreiging voor jullie?

"Ik zie die brouwer thuis niet natuurlijk. Die komen niet op die branchebijeenkomsten. Wat ik wel zie, zijn de bieren die in de winkel te koop zijn en daar zitten ook ondernemers met alleen een KvK-inschrijving zonder eigen ketel tussen. Dat is iemand die bijvoorbeeld een eigen recept heeft of iemand die denkt een goed businessidee te hebben, zoals witbier uit de Jordaan.

Dat heeft niks te maken met een brouwerij zoals die bij ons. Wij brouwen ons eigen bier en bottelen het zelf. Je kan ervan uitgaan dat een eenmansbrouwerij geen bier bottelt. In je eentje kun je dat natuurlijk niet."

Hoe werkt dat precies?

"Iemand zegt: 'Ik wil 2.000 liter eigen bier. Wat kost me dat?' Dan maak je je eigen bier met een eigen etiket. Dat is hun business. Dat zorgt ervoor dat er een grotere verscheidenheid aan bieren is, maar dat betekent niet dat je in de stad veel meer vrachtwagens met mout ziet rijden. Zo zag ik nu een biertje uit de Bijlmer. Dat is helemaal niet waar. Het is een mooi verhaal. Maar eigenlijk maakt het ook niet uit. De consument heeft lekker bier."

Maar zijn ze echt concurrenten van jullie?

"Strikt genomen wel natuurlijk. Wij maken bier, zij maken bier, dus het is concurrentie. Maar eigenlijk merken we het niet. De gehele ballon groeit in zo'n hard tempo, daarom heb je weinig nijd in de brouwerij. Als je je bier wilt verkopen in een kroeg waar ze al bezet zijn, dan ga je naar de volgende toe. Je hoeft elkaar niet dwars te zitten. Wij zijn al 32 jaar bezig, wij hoeven niet te vechten voor onze plek. Wij krijgen weinig mee van de concurrentie."

Hoe gaat het met het bedrijf?

"Wij groeien nu wel met 10.000 hectoliter, naar boven de 37.000 hectoliter dit jaar. We zouden nog harder kunnen groeien als we exporteren. Er is belangstelling vanuit het buitenland van onder andere Scandinavië en Italië, die willen graag ons bier. Maar vooralsnog exporteren we niet. Als er een onbeperkte voorraad is, zouden we dat kunnen doen. Poen is niet het probleem, maar alle ruimte in onze brouwerijen is benut. We hebben gewoon een nieuwe plek nodig. Het duurt best wel lang met alle vergunningen voordat je wat vindt in Amsterdam."

