Werkgeversvoorman ergert zich aan pleidooi DNB en CPB voor loonstijging

"Ik ben een beetje klaar met die studeerkamergeleerden van De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau", zegt De Boer in een vrijdag gepubliceerd interview in De Telegraaf.

"Knot is barking at the wrong tree", zegt De Boer over president Klaas Knot van DNB. De centralebankpresident heeft meerdere malen om hogere lonen gevraagd. "Hij loopt te blaffen en wekt de suggestie dat wij er iets aan kunnen doen. Maar dat kunnen wij niet."

Loonkosten

De Boer stelt dat hij niet tegen een stijging van de lonen is, maar benadrukt dat de loonkosten voor werkgevers al hard zijn gestegen. Het zou dit jaar om een toename van bijna 3 procent gaan.

"Ik kijk naar de loonkostenontwikkeling per uur, die is relevant voor de werkgever. De stijging van de loonkosten is dit jaar alweer drie keer zo hoog als vorig jaar", aldus De Boer.

"De koopkrachtverbetering moet niet van ons, maar van een nieuw kabinet komen", meent hij. Volgens De Boer wordt het effect van loonstijgingen tenietgedaan door "de veel te hoge belastingen". Volgens hem komt dit door de "hoge belasting op arbeid".

Lastenverlichting

Volgens de werkgeversvoorman moet het nieuwe kabinet daarom hard werken aan lastenverlichting voor burgers. "Die móet er komen. Voor bedrijven ook, maar ik ga nu even pleiten voor burgers", zegt De Boer tegen De Telegraaf. "Die hebben vanaf 2008 via allerlei belastingverhogingen de overheidsbegroting dichtgefietst. Nu moet dat geld terug."

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei onlangs dat bedrijven "goed in de slappe was" zitten en dat het onrechtvaardig is als de lonen beperkt stijgen. "Dijsselbloem zit ook goed in de slappe was. En dat vinden wij ook niet rechtvaardig. Dat moet hij teruggeven aan de mensen", reageert De Boer.