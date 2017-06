'Ondernemers lopen warm voor BedrijvenInvesteringsZones'

"Het aantal bedrijvenparken en winkelgebieden dat overgaat tot het oprichten van een BIZ-fonds groeit hard", zegt koepelorganisatie BIZ Platform Nederland.

"BIZ-fondsen dragen daadwerkelijk bij aan het verhogen van de kwaliteit van bedrijvenparken", zegt de instantie vrijdag.

"Met een gemiddeld budget van 400.000 euro voor een periode van vijf jaar leveren de BIZ-fondsen in Nederland gezamenlijk een investering op van 160 miljoen euro."

Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in bijvoorbeeld veiligheid, onderhoud en groenvoorziening van het gebied.

De ondernemers betalen hiervoor een heffing aan de gemeente, die het weer ter beschikking stelt aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert.

Participatiewet

BIZ Platform Nederland kondigt vrijdag ook aan werk te willen maken van de ambities binnen de Participatiewet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

"Waar dat voor een individuele ondernemer vaak nog onmogelijk lijkt, kunnen ondernemers met elkaar samen wel nieuwe arbeidsplaatsen creëren", zegt de instantie.

In de komende maanden start BIZ Platform Nederland een aantal pilotprojecten in verschillende investeringszones in steden.

Op bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep worden bijvoorbeeld mensen ingezet voor het inzamelen van bedrijfsafval. Ook neemt de lunchcorner mensen met een beperking in dienst.