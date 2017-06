Europese uitvindersprijs voor Nederlandse malariatest

"Met meer dan 600.000 doden per jaar is malaria een van de dodelijkste ziektes te wereld", zegt het EOB. "Slechts 10 procent van alle besmettingen wordt snel ontdekt."

Samen met de Oostenrijkse biochemicus Oliver Hayden ontwikkelde Van den Boogaart de eerste geautomatiseerde bloedtest om de ziekte sneller te kunnen ontdekken.

De test omvat een algoritme dat de diagnose malaria kan vaststellen met een snelheid van honderdtwintig bloedtesten per uur en een nauwkeurigheid van 97 procent.

De onderzoekers wonnen de prijs in de categorie industrie, een van de vijf categorieën van de jaarlijkse internationale prijs voor onderzoekers. De winnaars werden gekozen door een onafhankelijke jury uit meer dan 450 uitvindingen.

Verschil

Volgens de jury kan de test een groot verschil maken, met name in Afrika waar 86 procent van alle besmettingen plaatsvindt. "De diagnose is een tijdrovend en kostbaar proces, de kosten worden geschat op zo’n 11 miljard euro per jaar."

In plaats van de malariaparasiet in het bloed zelf op te sporen, onderzochten Van den Boogaart en Hayden de gevolgen van de besmetting voor het bloed.

"Als dertig parameters in het bloed tegelijkertijd afwijken, inclusief de vorm en dichtheid van rode bloedcellen en het niveau van de hemoglobine, is de diagnose zo goed als duidelijk", zegt Hayden. "Tot nu toe was dat onmogelijk."

Siemens

Het algoritme zal binnen Siemens, het bedrijf waar Van den Boogaart het onderzoek voor deed, verder worden ontwikkeld. "Het bedrijf gaat ervoor zorgen dat de techniek ook beschikbaar komt op de markt", zegt Van den Boogaart.

De oplossing werd ontwikkeld met een zogenoemde cellenteller binnen een lab. Er moet uiteindelijk een apparaatje worden gemaakt dat ook gebruikt kan worden in Afrika.

"De eerste stap is nu verder klinisch onderzoek te doen. Daarna gaan we aan de slag met een businessmodel", zegt de onderzoeker. "Het kan nog een hele tijd duren voordat we dit kunnen toepassen."