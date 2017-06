Vakbond FNV wil geen verdere versoepeling ontslagrecht

Dat heeft FNV-vicevoorzitter Mariëtte Patijn gezegd in een interview met De Telegraaf.

Volgens haar betekent dit dat er geen nieuw allesomvattend akkoord tussen vakbonden en werkgevers komt over de arbeidsmarkt

''We gaan geen afspraken wijzigen waar de werkgevers hun handtekening onder hebben gezet'', aldus Patijn in de krant. ''Het aanpassen van de ontslagbescherming betekent alleen maar meer flex. Daar beginnen we dus niet aan.'' FNV wil wel afspraken maken waardoor mensen weer een vast contract krijgen.

Verrast

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is naar eigen zeggen verrast door de woorden van Patijn. De organisatie wacht af wat haar uitspraak over het op slot gooien van alle deuren betekent voor het sociale overleg in de Sociaal-Economische Raad (SER).

De organisatie benadrukt het belang van "moderne afspraken voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt". "We willen het mogelijk maken dat het aantal arbeidscontracten voor onbepaalde tijd juist kan groeien", stelt voorzitter Hans de Boer.

MKB-Nederland

"We moeten constateren dat de FNV enorm intern is gericht en slecht luistert naar wat er in de arbeidsmarkt gebeurt", reageert voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland donderdag.

De ondernemersorganisatie noemt dit juist "een cruciaal punt" en zegt zich in te willen zetten voor "eerlijke flex". "Flex hoort erbij, dat gaat nooit meer weg. Maar wél passend op de bedrijfsvoering, en niet omdat wet- en regelgeving dat veroorzaken", aldus Van Straalen.

Volgens de voorzitter hebben ook mkb-bedrijven wel een voorkeur voor dienstverbanden voor onbepaalde tijd: "Maar dat moet ondernemers dan wel mogelijk worden gemaakt. De huidige wetgeving rond ontslag en vooral hoe deze in de praktijk uitpakt, leidt tot meer flexcontracten." MKB-Nederland noemt aanpassing van de wet noodzakelijk.

CNV

Ook vakcentrale CNV is verrast door de uitspraken van FNV. "Het gaat in dit soort onderhandelingen om het totaalpakket en het uiteindelijke resultaat voor werkend Nederland", stelt voorzitter Maurice Limmen van CNV. "We weten nog niet wat er in het vat zit, dat moeten we nog zien. Laten we die gesprekken wel een kans geven."

Limmen benadrukt dat CNV nog steeds met de werkgevers wil overleggen. Voor de vakcentrale staat voorop dat er iets wordt gedaan tegen "de doorgeschoten flexibilisering en gedwongen zzp-schap".

Hervat

Het centrale polderoverleg tussen vakbonden en werkgevers is onlangs juist weer hervat. De gesprekken lagen tijdelijk stil vanwege onvrede bij de bonden.

De vakbonden waren boos, omdat de werkgevers niet meteen wilden tekenen voor de eerder gemaakte afspraak om werklozen weer drie jaar een werkloosheidsuitkering te geven.

Inzet van het sociaal overleg in Den Haag is momenteel het opstellen van adviezen voor het nieuwe kabinet.