Na 27 jaar winnen Veenendaalse ondernemers eerste vaatje haring

"Er waren altijd hele grote bedrijven, denk aan de Plus of de Makro, die ook jaagden op zo’n vaatje", vertelt Nico Rosendaal. "Gisteren hadden wij het geluk."

De ondernemers staan met hun vishandel Heeren van de Vis in onder andere Boxtel, Putten en Dordrecht op de markt. Dinsdag stonden ze met hun fulltime team van tien man in Scheveningen.

Met een bod van rond de 4.000 euro kregen de ondernemers het eerste vaatje in handen. In totaal werd 65.000 euro opgehaald doordat de veiling was opgezet als Amerikaanse veiling. In deze methode betalen moet elke partij direct een bod afrekenen.

Samenloop

"Het was gewoon een hele mooie samenloop van omstandigheden dat we het vaatje na 27 jaar in onze handen. Daar zijn we heel blij mee en trots op. Het is een kroon op ons werk."

"Je merkte in de zaal ook dat het ons gegund werd", vertelt de ondernemer. "We waren met ons hele fulltime team naar Scheveningen gegaan om die veiling mee te maken."

"Op een gegeven moment bood ik bij 61.000 euro nog één keer 1.000 euro. Toen was er iemand anders die ook 1.000 euro bood en stond het bedrag op 63.000 euro. En toen zei ik gewoon: ik bied 65.000 euro en daarvoor wil ik ‘m hebben. Later sprak ik met wat grote bedrijven en die zeiden ook dat het de gunfactor op dat moment was. Toen hebben ze hem afgeslagen en toen hadden we 'm."

Publiciteit

De ondernemers weten nog niet precies wat ze met het vaatje gaan doen, maar het zal zeker weer geschonken worden.

Het binnenhalen van het vaatje levert de ondernemers aardig wat publiciteit op. Zo heeft de burgemeester ze gefeliciteerd en zijn ze op de radio geweest. Ook op de markt krijgen ze goede reacties. Deze woensdag in Putten kwamen mensen uit Den Haag om even haring te proeven. "Dat doet wel echt wat met je", zegt Nico hierover.

"Het is zeker een goede investering. Het geeft heel veel reuring aan het bedrijf. Maar het is ook gewoon het goede doel wat me raakte."