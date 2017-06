Makkelijker goed personeel behouden? Volg deze tips

Daar komt het behouden van werknemers nog eens bij. In veel sectoren is er dan ook een tekort aan goede mensen.

Maurits Bruel, expert op het gebied van personeelsmanagement en oprichter van de Geluksfabriek, geeft een reeks adviezen om beter om te gaan met het personeel.

Belangrijkste concrete tip waar elke ondernemer mee kan beginnen: schrijf voor jezelf op wat er goed en niet goed gaat in het personeelsbeleid en vraag dat ook eens aan je personeel. En ga daar eens over doorpraten.

"Belangrijk is dat je zo feedback krijgt. Het doel je eigenlijk om jouw interne openheid te verbeteren", legt Bruel uit. En misschien kom je wel achter een aantal maatregelen die zinloos blijken te zijn.

Denk nooit dat je medewerkers dezelfde drijfveren hebben als jij zelf

Veel ondernemers projecteren hun eigen motivatie op de klant, zoals een drijfveer voor geld of kwaliteit. Verdiep je in de verschillen tussen mensen, zegt Bruel. Mensen hebben hun eigen ambities en werk heeft daar soms een belangrijke plek in, maar soms ook niet.

Zoek een manier om mensen verschillend te behandelen zonder dat het oneerlijk wordt gevonden

Je wil iedereen hetzelfde behandelen, maar als je dat doet, mis je de verschillen tussen mensen. Als je een verschil maakt, moet je wel kunnen uitleggen waarom iemand een andere beloning of andere werktijden krijgt.

Daarvoor moet je ook duidelijk hebben wat je van een werknemer wil. Daarna kun je tegen een werknemer zeggen: Ik verwacht van jou dit of als je hetzelfde kunt als hij of zij, dan kun je ook een bonus of een auto krijgen.

Veel mensen hebben wel een visie van wat ze met het bedrijf willen, maar niet van wat ze met het personeel willen.

Je moet opdrachten kunnen geven die zelfstandigheid vereisen

Heel veel ondernemers zijn gewend om tegen een werknemer te zeggen dat ze dit of dat moeten doen. Dan zie je dat ondernemers alle taken op zich nemen en gestrest raken en denken dat alles van hen afhangt.

Geef medewerkers verantwoordelijkheid voor een klant of voor een project. Omdat je eerst moet achterhalen wat iemand kan, moet je een relatie opbouwen en moet je met elkaar kunnen praten zonder allerlei verwachtingen op te bouwen.

Bij wervingsprocedures gaan veel mensen de fout in

Er worden vaak twee fouten gemaakt bij de wervingsprocedure. Ten eerste, een ondernemer zoekt iemand die veel op zichzelf lijkt. Ten tweede, een ondernemer kan te veel zelf aan het woord zijn en zo geen beeld krijgen van de kandidaat waar hij of zij mee praat.

Het probleem dat hierdoor kan ontstaan, is dat een verkeerde persoon wordt gekozen en die persoon verkeerde verwachtingen heeft. Werknemers die vertrekken, doen dat meestal in het eerste jaar bij een nieuwe werkgever.

Geef iemand de ruimte om te doen waar jij niet zo goed in bent

Het is geen zwaktebod om toe te geven dat je ergens niet zo goed in bent. De meeste succesvolle bedrijven zijn ook opgericht door een duo; “mister inside en mister outside”. Het moet wel iemand zijn die je respecteert en niet een assistent.

Probeer altijd iemand aan te nemen die op tenminste één vlak beter is dan jij. Je moet je niet bedreigd voelen door je eigen mensen. Ondernemers denken vaak dat ze helemaal geen zwaktes mogen laten zien, maar mensen accepteren meer dan je denkt.