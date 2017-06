Coolblue opent Franstalige webwinkel voor België

Coolblue-directeur Pieter Zwart bevestigt aan NU.nl het nieuws dat de Belgische zakenkrant De Tijd dinsdag meldt.

Een "mijlpaal", noemt Zwart de uitbreiding. “Het is een hoepel waar de meeste bedrijven niet aan toe komen.”

Op Coolblue.be komt een Franstalige knop waarmee de site makkelijker te gebruiken is voor bezoekers uit Wallonië en Brussel. Voor deze simpele ingreep was wel een grote verandering nodig.

Zwart legt uit dat het niet zomaar gaat om het vertalen van een paar productteksten en dat er maanden over zijn gedaan om de Franstalige dienst op te zetten. De ludieke draai die Coolblue aan de service probeert te geven, maakte het ook extra moeilijk. "Humor vertalen is het lastigste wat er is", zegt hij hierover.

Belangrijke markt

De medeoprichter van Coolblue zegt dat het vooral belangrijk is dat zijn organisatie "meertaligheid" heeft geleerd, hoewel hij niet wil vertellen waar Coolblue verder gaat uitbreiden in het buitenland. Over een eventuele expansie naar Frankrijk, waar De Tijd over speculeert, zegt Zwart dat het nog niet aan de orde is. "Er komt meer bij kijken. Iets met pakketjes bezorgen."

België is nu al een belangrijke markt voor Coolblue. Het concern is er al zo’n tien jaar actief en behaalde in 2016 al 27 procent van de omzet uit België. De online retailer heeft drie fysieke winkels in het land.

Zwart verwacht een versnelde stijging van de omzet in België, maar houdt ook een slag om de arm. De naamsbekendheid in het Franstalige deel van België is nog niet te vergelijken met die in Vlaanderen.

Coolblue meldde in maart een omzetgroei van 55 procent naar 857 miljoen euro in 2016. Dit jaar denkt het concern een omzet te draaien van 1,2 miljard euro. Coolblue sprak toen de verwachting uit zo'n vijftienhonderd nieuwe medewerkers in Nederland en België aan te kunnen nemen.