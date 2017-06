Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Een aantal bedrijven in de Nederlandse goudsector zet maandag een handtekening onder een akkoord dat uitwassen bij de winning en recycling van het edelmetaal moet gaan terugdringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het respecteren van mensenrechten en het milieuvriendelijker maken van de winning en het hergebruik van goud. Niet alleen juweliers ondertekenen het akkoord, maar ook bedrijven die goud in hun producten verwerken, zoals Philips.

De inspectie SZW houdt dinsdag een bijeenkomst over eerlijk werk en arbeidsongevallen. In mei liet de inspectie weten dat er vorig jaar zeventig mensen bij Nederlandse bedrijven door arbeidsongevallen om het leven zijn gekomen, negentien meer dan een jaar eerder. Het totale aantal arbeidsongevallen kwam uit op 2.500, 14 procent meer dan in 2015. Uitzendkrachten blijken aanmerkelijk meer risico op bedrijfsongevallen te lopen dan werknemers in vaste dienst.

Dinsdag vertrekt een groep ondernemers onder leiding van Lilianne Ploumen, demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op een economische missie naar Italië. Gelijktijdig brengen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een staatsbezoek aan het Zuid-Europese land. Zij zullen deelnemen aan een aantal onderdelen van het programma.

De missie is vooral gericht op kansen voor slimme en duurzame oplossingen in de agri & food, de tuinbouw en uitgangsmaterialen, de watersector en de creatieve sector. Italië is een belangrijke handelspartner voor Nederland. De economische missie duurt tot en met vrijdag.

Sail Den Helder

Donderdag gaat Sail Den Helder van start. Het evenement duurt tot en met zondag. Een aantal tallships en schepen van het nationale Varende Erfgoed zullen tijdens die dagen een bezoek brengen aan de stad. Nederland bezit de grootste collectie varend erfgoed ter wereld. De collectie omvat verschillende typen schepen, zoals kotters, Langedijkers en akkerschuiten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert vrijdag meerdere cijfers, waaronder het economisch maandbericht en gegevens over de financiën van huishoudens, ondernemingen en de overheid in het tweede kwartaal.

De Nederlandsche Bank (DNB) verhoogde afgelopen maandag de groeiverwachting voor de Nederlandse economie. De centrale bank voorspelt nu een groei van 2,5 procent voor dit jaar, het hoogste niveau in tien jaar. Dat is vooral te danken aan de aantrekkende wereldeconomie en het herstel van investeringen door bedrijven. Ook het Centraal Planbureau (CPB) schroefde afgelopen donderdag de groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie in 2017 en 2018 flink op. Het planbureau verwacht voor dit jaar een plus van 2,4 procent.

Afgelopen week namen we met directeur Roland Bakker van Bagels & Beans zijn werkdag door. Bakker probeert om 5.00 uur op te staan. "Om eerlijk te zijn, lukt het me niet altijd, maar 6.00 uur is wel laat. Ik hou van een vaste routine. Ik vind het belangrijk om gezond oud te worden", aldus Bakker.

De Bagels & Beans-directeur maakt vervolgens een vers sapje met zijn slow juicer en gooit er een beetje beweging tegenaan. "Soms is het hardlopen, soms is het krachttraining. Meestal doe ik het even twintig minuten. Wat ik ook vaak doe, is een meditatie inbouwen van tien minuten met behulp van een app." Om 7.00 uur begint de werkdag dan echt.

Het oudste familiebedrijf van Nederland, KnaapenGroep uit Son, vierde vorige maand zijn 365-jarig bestaan. Toch hoeft het bedrijf van directeur Bart Knaapen (elfde generatie) niet koste wat kost binnen de familie te blijven, zo vertelde hij. "Als we het ooit moeten verkopen, dan is dat maar zo."

Knaapen werd in 1652 opgericht en is van oorsprong een schildersbedrijf. Maar de onderneming werd door de vader van Bart Knaapen omgebouwd naar een renovatiebedrijf. Om iets te kunnen zeggen over een eventuele twaalfde generatie in het familiebedrijf is het nog veel te vroeg. "Van onze kinderen is de oudste nu zeven. En tot nu toe zijn het meer slopers dan bouwers gebleken", aldus Knaapen.