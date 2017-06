Difrax: 'Ik vind het lekker om rekkend en strekkend wakker te worden'

Wie: Vivienne van Eijkelenborg

Onderneming: Difrax



Werknemers: 30

"Om 6.40 uur gaat de wekker. Ik begin de werkdag drie keer in de week met yoga. Mijn lerares Yvonne staat om 7.00 uur 's ochtends voor de deur. Ik vind het heel fijn om lekker rekkend en strekkend wakker te worden, omdat het even zowel actief en rust is."

Belangrijk onderdeel in het ochtendritueel voor Vivienne zijn haar twee katten en haar hond, een Rhodesian Ridgeback genaamd Florre. "De hele beestenboel moet voor 7.00 uur eten krijgen. Na achten ga ik met de hond wandelen. Dat vind ik ook wel heel fijn. Dan ben ik even buiten in de natuur."

Het streven van Vivienne is om niet in racestand de ochtend te beginnen door zich bijvoorbeeld te verplichten zonder mobiel het bos in te gaan. "Dat betekent ook wel dat ik voor de wandeling wel mijn mail heb gecheckt."

Green smoothie

"Als ik dan terugkom, maak ik een green smoothie en jaag ik, staand aan het aanrecht, een groot gedeelte van mijn mail er doorheen." Vervolgens gaat de onderneemster naar de zaak met de hond achter in de auto.

"Die heeft zijn eigen plek in het pand en ook een eigen ritueel. Die gaat eerst linksaf in het pand een koekje halen en daarna zoekt ze haar vrienden rechts in het pand op een koekje halen."

"Afhankelijk van mijn agenda, vind ik het fijn een rondje in het pand te doen en ergens in een kamer gedag te zeggen of Barbara (managing director van Difrax, red.) te spreken." Op maandagochtend is er een vaste bespreking op kantoor en de rest van de week wordt bepaald door de agenda.

Fopspenen

Van Eijkelenborg nam het bedrijf van haar ouders in 1999 over, breidde uit naar inmiddels 25 landen en maakte stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo was het bedrijf succesvol met een speciale babyfles. Verder is het één van de grotere verkopers van bijvoorbeeld fopspenen, kolfen en flessenwarmers.

Internationaal werkt het concern met distributeurs en de producten worden gemaakt door andere fabrieken die de mallen hebben. De productontwikkeling doet Difrax zelf.

Waardevolle stap

Van Eijkelenborg doet ook veel als voorzitter van de Entrepreneurs' Organization Nederland en voor de verkiezing van Zakenvrouw van het jaar, die ze vorig jaar zelf won. Haar tijd wordt ongeveer eerlijk verdeeld tussen deze drie onderdelen.

"Dit kan alleen maar omdat ik een goede managing director heb", zegt Van Eijkelenborg op de vraag of een ondernemer maar een derde van haar tijd aan het bedrijf kan besteden. Zij tuimelde ook min of meer per ongeluk in de andere activiteiten. "De Zakenvrouw van het jaar-verkiezing overkwam mij en ik was op dat moment al voorzitter van de Entrepreneurs Organization en dan ga ik niet de handdoek in de ring gooien."

"Uiteindelijk is het een heel waardevolle stap geweest. Zo ben ik in staat geweest om erachter te komen wat het verschil is tussen ín mijn bedrijf werken en áán mijn bedrijf werken. Als je zo vol in de onderneming zit, is het moeilijk om afstand te nemen."

"Op het moment dat ik te veel in mijn bedrijf zit, bemoei ik me te veel met de details. Uiteindelijk geef ik mensen dan niet de ruimte die ze verdienen."

