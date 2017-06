Omzet groothandel groeit met dubbele cijfers in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van dit jaar noteert de sector een toename van 12 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Alle sectoren groeiden, maar de grootste impuls kwam volgens het statistiekbureau van de grondstoffensector.

Onder invloed van prijsstijgingen nam de omzet van de olie- en gashandel bijvoorbeeld toe met 56 procent. In de schroothandel groeide de omzet om dezelfde reden met 48 procent. In de metaalhandel was dat 23 procent.

Toch was er ook zonder de grondstoffenhandel sprake van omzetgroei bij de groothandels. De oliehandel niet meegeteld, was er sprake van een toename van 8 procent.

Er was bijvoorbeeld meer vraag naar consumentengoederen. De handelaren in zware apparatuur deden met bijna 8 procent meer omzet ook goede zaken. Er werden bovendien meer landbouwmachines en tractoren geleverd in Nederland.

ICT

Na drie kwartalen van krimp waren er ook positieve cijfers voor handelaren in ICT-producten. Zowel de vraag naar software als hardware groeide, waardoor de omzet toenam met 5 procent.

Groothandelaren zien de toekomst dan ook met meer vertrouwen tegemoet, zegt het CBS. "Het verbeterde sentiment valt samen met een lager aantal faillissementen."

Begin 2017 sloten ruim honderd handelaren hun deuren. In de afgelopen vijf jaar is het aantal faillissementen maar één kwartaal lager geweest.