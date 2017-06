Transportsector boekt grootste omzetgroei in zes jaar

In alle branches binnen de transportsector groeide de omzet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.



Verhuizers en koerierdiensten waren uitschieters met stijgingen van rond de 13 procent. Verhuizers hebben geprofiteerd van de aantrekkende woningmarkt. Het CBS meldde vorige week al dat er in het eerste kwartaal meer mensen zijn verhuisd dan een jaar eerder. En koeriers merken de groei in online aankopen.



Het goederenwegvervoer wist in het eerste kwartaal 8 procent meer om te zetten. Dat is voor deze branche de grootste groei in zes jaar.



De binnenvaart wist een omzetstijging van 6 procent te realiseren. Dit hing samen met het lage waterpeil in de rivieren. Daardoor konden binnenvaartschippers een minder zware lading vervoeren, waardoor hun vrachttarieven stegen. De hogere tarieven in combinatie met de laagwatertoeslag die schippers rekenden, zorgden voor de omzetstijging.

Crisis

De totale omzet van de transportsector ligt nu 6 procent hoger dan die van het eerste kwartaal van 2008. Bijna alle branches binnen de sector zitten met hun omzet inmiddels weer boven het niveau van toen.



Onder vervoerders over land is de omzet in het eerste kwartaal bijna 14 procent hoger dan in 2008. Dit geldt overigens niet voor verhuizers, die nog altijd 5 procent minder omzetten dan in 2008.

Water

Ook de omzet van het vervoer over water heeft het niveau van voor de crisis nog niet bereikt. Er werd in het eerste kwartaal nog altijd bijna 14 procent minder omgezet dan in 2008. Voor het vervoer door de lucht en de dienstverlening voor vervoer gaat het om stijgingen van respectievelijk 4 procent en 9 procent.



Het omzetniveau van postbezorgers en koeriers is vrijwel even hoog als dat van 2008. Dit komt doordat de daling bij postbezorgers wordt gecompenseerd door een omzetstijging van 37 procent bij de koeriers.