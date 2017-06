Aantal kaaswinkels groeit met ruim 27 procent in tien jaar

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag na een nieuwe analyse van speciaalzaken in voedsel. In 2017 telde ons land 605 kaaszaken. In 2007 waren dat er nog 475. Omgerekend heeft Nederland één kaaswinkel per 28.000 inwoners.

De stijging heeft vooral in de afgelopen drie jaar plaatsgevonden. Sinds 2014 kwamen er tachtig kaaswinkels bij.

Amsterdam

In Noord-Holland groeide het aantal kaaswinkels van 85 naar 130. Dat is vooral te danken aan de groei van 80 procent in Amsterdam. Daar is één kaasboer te vinden per 15.000 inwoners. Het CBS schrijft dat toe aan het grote aantal toeristen in de hoofdstad, die kaas als souvenir mee naar huis nemen.

Zuid-Holland is nog altijd de provincie met het grootste aantal kaaswinkels, maar dat aantal bleef met 135 nagenoeg gelijk in tien jaar.

Kaaswinkels bieden in 2017 werk aan 1.400 mensen. Tien jaar geleden waren dat er nog ongeveer 1.300. In Amsterdam nam het aantal kaasmedewerkers toe van minder dan honderd naar ongeveer tweehonderd.

Overige voedselzaken

Naast kaaswinkels maakten ook viswinkels een ruime groei door. Er zijn 35 procent meer viszaken dan tien jaar geleden. Ook het aantal winkels in natuurvoeding en buitenlandse voeding groeide, beide met 18 procent.

Groentewinkels verminderden in aantal, waardoor er nu 30 procent minder zijn dan in 2007. Ook het aantal slagers en poeliers daalde, met respectievelijk 19 procent en 12 procent.