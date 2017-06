Winstgroei mkb loopt terug door stijgende personeelskosten

Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van accountantsvereniging SRA. Voor het onderzoek analyseerde de organisatie 130.000 jaarrekeningen.

De omzet van het mkb steeg in 2016 met gemiddeld 7,4 procent. Een jaar eerder was dat nog 5,1 procent. De winst steeg in diezelfde periode met gemiddeld 20,4 procent. In 2015 was dit nog 29,9 procent, een jaar eerder 31,5 procent.

Een belangrijke reden van de rem op de winstgroei, zijn stijgende personeelskosten. Die namen in 2016 gemiddeld met 6 procent toe. De toename was bijna twee keer zo sterk als in 2015 en drie keer zo sterk als in 2014.

De bouwsector groeide het hardst. De winst nam daar met 81,2 procent toe. Dit komt volgens de onderzoekers vooral door de aantrekkende woningmarkt. In de sectoren logistiek en automotive nam de winstgroei het sterkst af, onder meer door druk op prijzen en verdienmodellen.

Regionaal zijn er sterke verschillen te zien. In de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kenden mkb’ers met 11,5 procent de sterkste omzetgroei. Ook de winstcijfers waren het hoogst, met 28,7 procent. Tegelijkertijd stegen in deze regio ook de personeelskosten het hardst.