HAK wil groenten straks ook in het koelvak aanbieden

Om de stap naar het koelvak te zetten heeft HAK inmiddels de Bossche groentespecialist Peter van Halder Grootverbruik overgenomen. Dit bedrijf levert nu koelverse groenten aan professionele keukens, onder meer bij zorginstellingen en restaurantketens. Peter van Halder blijft met de eigen naam onder de paraplu van HAK opereren, maar de kennis en kunde van het bedrijf moeten er mede voor zorgen dat HAK-groenten begin 2018 in het koelvak bij grootgrutters liggen.

Volgens HAK-topman Timo Hoogeboom is de markt voor koelverse groenten groter dan die voor groenteconserven. Ook zei hij dat koelvers een ''heel andere tak van sport is" dan het verpakken en verkopen van groenten uit pot, blik of zak. Verder verwacht de bestuurder dat er door de overname van Peter van Halder mogelijk deuren van professionele keukens zullen opengaan voor HAK-producten.

Overigens is de stap naar het koelvak van HAK niet helemaal nieuw. Begin mei introduceerde HAK een tweetal bonenburgers en een bonenworst onder de eigen naam. Maar de bedoeling is dat het koelvers aanbod de komende tijd fors wordt uitgebreid.

Winststijging

Ondertussen heeft HAK ook in 2016 goed geboerd, ondanks een klimatologisch ''uitdagend jaar". De opbrengsten vielen met 76,5 miljoen euro afgelopen jaar wel iets lager uit dan een jaar eerder, maar dat kwam alleen door een eerdere beslissing van HAK om te stoppen met ''niet-kernproducten" zoals zuurwaren. Volgens Hoogeboom viel de vergelijkbare omzet 2,5 procent hoger uit.

Daarbij waren vooral de bonen in stazakken populair. De introductie van acht nieuwe bonenschotels en -mixen in deze verpakkingen was volgens Hoogeboom een belangrijke drijfveer achter de groei. Deze zorgden er mede voor dat de totale omzet van peulvruchten van HAK bijna 16 procent hoger uitviel. De brutowinst van HAK steeg fors tot 4,1 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 1,4 miljoen euro.