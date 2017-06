Bagels & Beans: 'Ik vind het belangrijk om gezond oud te worden'

Wie: Ronald Bakker

Onderneming: Bagels & Beans

Werknemers: 980

"Ik ben een ochtendmens", vertelt Bakker, die in 1997 de keten samen met zijn vrouw begon. "Ik probeer om 5.00 uur op te staan. Om eerlijk te zijn, lukt het me niet altijd, maar 6.00 uur is wel laat. Ik hou van een vaste routine. Ik vind het belangrijk om gezond oud te worden."

"Als eerste zet ik een rustgevend muziekje op, bijvoorbeeld barokmuziek. Ik begin meteen met water drinken. Een heel belangrijke routine voor mij is een espresso maken. Wat ik ook dagelijks doe, is een vers sapje maken. Ik heb een slow juicer en daar gooi ik groente in of wat ik heb op dat moment. Tijdens het maken van een sapje zet ik vaak de tv aan en kijk ik bijvoorbeeld Ted-talk."

"Wat ik ook altijd doe, is een beetje bewegen. Soms is het hardlopen, soms is het krachttraining. Meestal doe ik het even twintig minuten. Wat ik ook vaak doe, is een meditatie inbouwen van tien minuten met behulp van een app." Rond 7.00 uur is de ochtendroutine van Bakker afgerond. "Dan begint de werkdag."

Kantoordag

Bakker is niet vaak op kantoor. Maandag is zijn vaste kantoordag met vergaderingen met de verschillende afdelingen. "Mijn hoofdtaak is dat ik verantwoordelijk ben voor groei. Ik ben heel vaak op pad om te beoordelen of een vestiging geschikt is. Morgen (op het tijdstip van het interview, red.) ga ik pandjes kijken in Rotterdam en Den Haag."

Bakker is bij de keten de aangewezen persoon om de nieuwe vestigingen te vinden. "In de praktijk is het gewoon zo gebleken dat ik de persoon ben die het beste gevoel heeft voor de locaties. Ik kijk naar hoe het past in de buurt, waar de concurrentie is, hoe de mensen lopen en wat voor type mensen er zijn. Een groot gedeelte van de dag ben ik daar wel zoet mee."

De komende tijd staat internationale expansie op de agenda bij het concern. Op een vestiging in het Duitse Aken na, heeft de keten zich altijd beperkt tot Nederland. Dit is bewust, zegt Bakker. Nieuwe landen brengen ook nieuwe problemen mee. Eerst moest het bedrijf in Nederland stabiel genoeg zijn. Bakker denkt dat de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen als eerste regio interessant is.

Bemoeide

Het gebeurde vroeger nog wel eens dat Bakker zich te veel bemoeide met de alledaagse gang van zaken. "In het verleden wilde ik me bijvoorbeeld bemoeien met hoe de dingen eruit zagen en toch als een soort 'mysteryguest' een rapportje maken."

Die drang komt voort uit de ervaring van Bakker, die in de eerste vestiging in Amsterdam samen met zijn vrouw alles zelf deed. "We hadden een taakverdeling: zij maakte de bagels en deed de bediening, Ik was de barista, maar we maakten ook zelf schoon en deden zelf de administratie. We deden echt alles zelf."

"Het heeft me best wel veel moeite gekost om dat af te leren. Ik ben elke dag bewust bezig dingen af te leren. Ik probeer me zoveel mogelijk te richten op zaken waar ik goed in ben en huur tegelijk mensen in die dingen veel beter kunnen dan ik."

Lees andere interviews in deze rubriek