Nederlanders geven 1 miljard euro uit bij Europese webwinkels

Dat is 25 procent meer dan in 2015, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van onderzoek door de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.

Het statistiekbureau benadrukt dat de meetmethode nog in ontwikkeling is en er rekening gehouden moet worden met een foutmarge van 5 procent op de totale omzet.

Stijging

In drie jaar tijd zijn de uitgaven van Nederlanders in Europese webwinkels behoorlijk gestegen. In 2014 ging het om 660 miljoen euro, een jaar later werd dat verhoogd naar 860 miljoen tot uiteindelijk ruim 1 miljard euro in het afgelopen jaar.

Tussen 2014 en 2016 betekent dat een stijging van 62 procent. Dat percentage is bijvoorbeeld fors hoger dan de stijging van 45 procent in Nederlandse webwinkels in diezelfde periode.

De Nederlandse detailhandel hoeft echter niet te vrezen voor al te veel concurrentie uit het buitenland. In 2015 was de omzet in eigen land ruim 107 miljard euro. Dat betekent dat de uitgave van Nederlanders in het buitenland 0,7 procent is van de totale detailhandelsomzet.

Duitsland

De helft van alle euro’s die door Nederlandse consumenten het afgelopen jaar elders in Europa werden gespendeerd aan online winkels, ging richting Duitsland. Groot-Brittannië (12 procent), België en Italië (beide 8 procent) volgen daarna. De overige uitgaven zijn ongeveer gelijk verdeeld over de andere EU-lidstaten.

Nederlandse consumenten kochten in 2016 vooral schoenen en kleding bij buitenlandse webwinkels. Bijna 60 procent van de totale uitgave werd daaraan besteed.

Ook aan diervoeding, wooninterieur en voedingssupplementen werd veel geld uitgegeven. Van een groot deel, 15 procent, kon de productiegroep niet worden vastgesteld.