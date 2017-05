Hoogste aantal makelaars in zeven jaar tijd

In Noord-Holland zijn de meeste makelaars actief, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

"Het herstel van de woningmarkt in de afgelopen jaren heeft de activiteiten van makelaars gestimuleerd", zegt het bureau.

In 2016 groeide het aantal verkochte bestaande koopwoningen tot bijna 215.000, het hoogste niveau sinds het begin van de metingen van het CBS in 1995.

Verkoop

Ook in de eerste maanden van dit jaar steeg dat aantal. Er werden bijna 73.000 bestaande koopwoningen verkocht. In heel 2013 was dat nog ruim honderdduizend.

Door het aantrekken van de huizenmarkt is ook het aantal faillissementen onder makelaarsbedrijven gedaald, zegt het statistiekbureau. In 2012 gingen 116 makelaarsbedrijven failliet, in 2016 waren dat er 27.

Noord-Holland

Begin 2017 telden de 9.045 Nederlandse makelaarsbedrijven in totaal 9.930 vestigingen. Ruim de helft daarvan is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland en in Noord-Brabant. In de provincie Utrecht zijn relatief de minste makelaars te vinden.

Makelaars zijn positief over de toekomst, zegt het CBS. Bijna 14 procent denkt dat de omzet zal toenemen en slechts 1 procent verwacht dat de omzet zal dalen. Wel zien de makelaars een risico in een mogelijk tekort aan geschikte arbeidskrachten.