'Sterke daling aantal faillissementen in eerste kwartaal'

Dit stelt bedrijfsinformatiespecialist Graydon woensdag op basis van eigen cijfers. Het totale aantal bedrijven is met 33.394 ondernemingen gegroeid.

"De verdere afname van het aantal faillissementen en opheffingen zorgt ervoor dat de Nederlandse bedrijfspopulatie nog steeds groei kan noteren", aldus Gert van den Berg van Graydon. "De markt groeit nog steeds, de basis wordt steeds stabieler."

Laagste aantal

Volgens Graydon is het aantal begonnen bedrijven met 6 procent afgenomen. In totaal zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar 61.930 ondernemingen begonnen. Dit is het laagste aantal voor een eerste kwartaal in twaalf jaar.

"Traditioneel is het eerste kwartaal van de starters", zegt Gert van den Berg van Graydon. "Daarom valt juist de afname van het aantal starters op."

De sector met de grootste toename is de zakelijke dienstverlening. Er zijn netto 8.104 ondernemingen bijgekomen in deze tak van sport, een stijging van 16 procent ten opzichte van vorig jaar.