Familiebedrijven zorgen voor 343 miljard euro omzet in 2015

Dat blijkt vrijdag uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin 2016 waren er bijna 278.000 familiebedrijven in ons land. Dat is ongeveer 71 procent van alle Nederlandse bedrijven waar meer dan één persoon werkzaam is.

Zeggenschap

Onder familiebedrijven worden bedrijven verstaan waar één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel is betrokken bij het bestuur.

Vooral bij de kleinere bedrijven spelen familiebedrijven een belangrijke rol. Onder bedrijven met minder dan vijftig werkzame personen zijn familiebedrijven goed voor 50 procent van de omzet. Bij bedrijven met meer dan 250 personen is dit maar 14 procent.

Sectoren

Familiebedrijven zijn vooral aanwezig in de sectoren horeca, bouwnijverheid en autohandel- en reparatie. Daar realiseerden de bedrijven meer dan de helft van de totale omzet. In de groothandel, industrie en informatie en communicatie is het aandeel juist weer relatief klein.

Het aandeel familiebedrijven is het hoogst in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland. In Noord-Holland, Groningen en Zuid-Holland is het aandeel het laagst. In Groningen is vooral de delfstoffenwinning daar debet aan.