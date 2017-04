Consument deelt in herenboerderij: 'Alleen voor boeren die alles kunnen'

"Burgers richten gezamenlijk een boerderij op en nemen een boer in dienst die alles kan verbouwen en verzorgen. De eigenaren nemen de producten, zoals groenten, fruit en vlees, af die de boerderij opbrengt en delen in de kosten", vertelt Douwe Korting van Herenboeren Nederland.

In Boxtel in Brabant is de eerste herenboerderij al een feit. Daar delen ruim honderd huishoudens samen een boerderij. In Weert in Limburg volgt binnenkort een tweede en ook in Rotterdam en Breda zijn plannen.

"Eigenaren mogen uiteraard naar de boerderij toe komen en de boer helpen als daar behoefte aan is", zegt Korting. "Maar het blijft ook gewoon een bedrijf, dus er moet hard gewerkt worden. Dat mag je niet in de weg lopen."

Met de productie van een herenboerderij kunnen zo'n vijfhonderd monden gevoed worden. Dat komt neer op zo'n tweehonderd huishoudens die kunnen instappen.

"Gezamenlijk investeren zij ongeveer 20.000 euro om de boerderij op te starten. Wij helpen de coöperaties onder meer met het vinden van grond en een boer", zegt Korting.

2.000 euro

Gemiddeld investeert een gezin 2.000 euro om te beginnen en deelt daarna in kosten die de boerderij mogelijk maakt, zoals voor diesel, de zaden, het salaris van de boer en een dierenarts.

"De herenboeren produceren in principe alleen voor zichzelf. Er is geen commerciële inslag. Als er sprake is van overproductie kun je bijvoorbeeld doneren aan de voedselbank."

Korting denkt dat de interesse in het concept mede voortvloeit uit het feit dat we vaker willen weten waar ons eten vandaan komt en ook graag duurzaam willen eten.

"Een herenboerderij bepaalt zelf of er wel of niet biologisch wordt geproduceerd. Mensen vinden het bovendien leuk om mee te denken over de boerderij "of bijvoorbeeld samen jam te maken".

Landheer

De consument is in dit geval de moderne landheer: "Ze hoeven niet te boeren, dat doet iemand anders." Onder goede arbeidsvoorwaarden, dat wel. "De eigenaar roept wat hij of zij wil hebben: kippenvlees, boerenkool, appels of allemaal. De boer voert het uit."

Er zijn genoeg boeren die op deze manier willen werken, denkt Korting. Zijn organisatie werkt ook samen met het landbouwonderwijs om de juiste mensen te vinden.

Een meer traditionele boer kiest wellicht toch liever voor een eigen bedrijf. "Je moet wel een alleskunner zijn om dit te kunnen doen", zegt Korting. "En gewoon eten kunnen maken voor vijfhonderd man. De boerderij is dus geen dierentuin ofzo."