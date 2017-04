Van dorpssmid tot industriereus: 'Terberg heeft geen toekomst zonder innovatie'

Het leverde Terberg Group uit IJsselstein deze week de titel familiebedrijf van het jaar op. "We kregen de prijs uit handen van prinses Laurentien", vertelt een trotse CEO George Terberg in deze editie van In de Praktijk.

"Oorlogen, crises, Terberg heeft de nodige moeilijke tijden gekend, maar alles overleefd. Op zulke momenten focus je op je kerntaken, maar verandering stroomt ook door onze aderen. Innovatie zit in ons bloed. Zonder dat heeft het bedrijf geen toekomst."

Van dorpssmid tot industriebedrijf, hoe is dat zo gekomen?

"De smederij werd in 1869 geopend door Johannes Bernardus Terberg, hij besloeg de paarden van de plaatselijke boerenbevolking. Dat bleef de eerste twee generaties zo. Vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn we begonnen met het ombouwen van Amerikaanse legervrachtwagens voor gebruik in de bouw. Daar was in die tijd grote behoefte aan, Nederland moest weer opnieuw worden opgebouwd. Iets later startten we ook met het bouwen van eigen vrachtwagens.

Daar is ook het fundament van de huidige Terberg Group gelegd. We zijn gespecialiseerd in de fabricage van terminaltrekkers, zware voertuigen die vooral worden ingezet in havens en op rangeerterreinen. De terminaltrekkers zorgen voor het transport van containers vanuit schepen of goederentreinen naar opslagloodsen. We zijn ook actief op het gebied van leaseauto's. Klanten van ons zijn onder meer Maersk, DHL en Deutsche Post."

De jury van de Familiebedrijven Award roemde uw bedrijf om veranderingsgezindheid en een efficiënte en vernieuwende wijze van productie. Hoe blijft u innovatief?

"Zonder innovatie hebben wij geen bestaansrecht. Er wordt binnen ons bedrijf veel en continu vernieuwd. Door ons lange bestaan zijn we gepokt en gemazeld in veranderen. Dat betekent soms ook dat je afscheid moet nemen van dingen die niet werken. In het begin van deze eeuw hadden we bijvoorbeeld nog een autodealertak. Maar omdat we daar onvoldoende vertrouwen in hadden, hebben we dat afgestoten. 75 procent van onze business betreft maakindustrie voor de logistieke-, bouw- en afvalverwerkingsmarkt, de rest is leasing.

Op beide gebieden wordt veel geïnnoveerd. Zo werken we op dit moment aan het volledig automatiseren van voertuigen en kunnen we deze ook volledig elektrisch leveren. Bij onze leasetak wordt veel gedaan met big data, onder meer met apps die belangrijke data verzamelen voor de bestuurders over bijvoorbeeld rittenregistratie en waar je voordelig kunt tanken. We proberen innovatief te blijven door goed naar onze klanten te luisteren en boven op nieuwe ontwikkelingen te zitten. Als een klant een behoefte heeft, dan gaan wij aan de slag om een oplossing te realiseren."

Hoe belangrijk zijn familiewaarden voor uw bedrijf?

"Heel belangrijk. Die proberen we te laten spreken op al onze kantoren en afdelingen. Niet alleen ondernemerschap en veranderingsgezindheid zijn belangrijke waarden, maar ook betrouwbaarheid. Als je een klant iets belooft, dan regel je het hoe dan ook. Op dit moment hebben drie familieleden een leidinggevende positie binnen Terberg. Twee weken geleden is er een familielid van een nieuwe vijfde generatie ingestroomd en ik verwacht dat er meer volgen. Daarmee bewaken we ook de continuïteit van ons bedrijf."

U bent ook internationaal actief. Heeft u nog uitbreidingsplannen voor 2017?

"Naast Nederland zijn we actief in negen landen. We hebben kantoren in onder meer Maleisië, Spanje en de Verenigde Staten en onze producten worden geleverd in meer dan honderd landen. Omdat we opereren in een nichemarkt hebben we deze schaalgrote nodig om voldoende afzet te genereren. Nu de economie aantrekt, verwacht ik voor 2017 een groei in het aantal orders en dus ook de omzet. Ik verwacht ook dat het aantal afzetmarkten groeit, maar er zijn op dit moment geen concrete plannen om elders kantoren te openen."

NUzakelijk vraagt wekelijks een ondernemer die onderdeel van het nieuws is, wat dat nieuws voor hem of haar in de praktijk betekent.

