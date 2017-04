Catawiki in Financial Times-lijst van snelst groeiende tech-bedrijven

De lijst, samengesteld door de Britse krant Financial Times, wordt aangevoerd door het Duitse bedrijf HelloFresh.

Het bedrijf dat een abonnement op verse etenswaar verzorgt, realiseerde tussen 2012 en 2015 een omzetgroei van 13.159 procent. De omzet over 2015 bedroeg meer dan 300 miljoen euro.

Catawiki bereikte met plek dertien de hoogste notering van de vijf Nederlandse bedrijven in de lijst. Het bedrijf boekte in 2015 bijna 17 miljoen euro omzet.

"Inmiddels werken er bij Catawiki meer dan vijfhonderd mensen, maar we willen komend kwartaal zeker nog honderd extra mensen aannemen", zegt het bedrijf.

Het bedrijf uit Assen, in 2008 opgericht door René Schoenmakers en Marco Jansen, werd door Deloitte in 2015 al uitgeroepen tot het snelst groeiende technische bedrijf van Nederland.

Verzamelaars

De site is populair onder verzamelaars en biedt producten aan die zijn gecontroleerd door veilingmeesters. Catawiki trekt volgens het bedrijf zo’n twaalf miljoen bezoekers per maand en is buiten Nederland actief in onder meer Frankrijk en Spanje.

"Dit jaar lanceerden we ook in Griekenland, Roemenië en Hongarije. We zijn inmiddels beschikbaar in zeventien verschillende talen en hebben kantoren in Assen, Amsterdam, Parijs, Madrid en Rome."

De andere Nederlandse bedrijven in de lijst zijn Dag1 (48), Gizmo Retail (55), Marqeting (81), Massarius (95).

Achtenzeventig bedrijven uit de lijst zijn volgens de krant gevestigd in Londen, dat de Britse hoofdstad een "ware innovatiehub maakt". Parijs, Milaan en Berlijn volgen op plek twee drie en vier.