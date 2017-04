Opnieuw flinke groei voor bierbrouwer Bavaria

Het nettoresultaat groeide van 30,2 miljoen euro naar 32,9 miljoen euro, meldt het bedrijf donderdag.

Bavaria produceerde in 2016 ruim zeven miljoen hectoliter bier in zes brouwerijen en is nu in meer dan honderddertig landen aanwezig.

"Dat is iets waar wij enorm trots op zijn. Met onze groeiende internationale distributiekracht kunnen we onze merken ook internationaal laten groeien", zegt Frank Swinkels, financieel directeur bij Bavaria.

Bavaria nam in 2016 de Belgische brouwer Palm over. Verder werd een samenwerking opgezet met Molson Coors UK en werd in de Verenigde Staten de importeur Latis Imports overgenomen.

Bavaria voert nu 26 merken en heeft veertienhonderd werknemers. Het bedrijf heeft als doelstelling de netto-omzet tegen 2020 te laten groeien naar 1 miljard euro.