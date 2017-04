Terberg Group verkozen tot familiebedrijf van het jaar 2017

Volgens het juryrapport blinkt het bedrijf uit IJsselstein uit in innovatie, is het veranderingsgezind en blijft het groeien door onder meer een efficiëntere en vernieuwde wijze van productie.

Terberg is gespecialiseerd in de fabricage van terminaltrekkers, zware voertuigen die vooral worden ingezet in havens en op rangeerterreinen. De terminaltrekkers zorgen voor het transport van containers vanuit schepen of goederentreinen naar opslagloodsen.

De onderneming, die 148 jaar geleden is opgericht, is ook in andere landen te vinden. Terberg is ook actief op het gebied van leaseauto’s.

"Binnen dit familiebedrijf heeft men oog voor de eigen medewerkers en dat resulteert in een positieve sfeer", zegt John Fentener van Vlissingen, voorzitter van de Stichting Familie Onderneming.

De andere genomineerde bedrijven waren Brabantia, Koninklijke A-ware Food Group en Koninklijke Zeelandia Group. In 2015 won Enza Zaden de prijs.