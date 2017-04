'Het hele franchisesysteem staat onder druk'

Dit zegt Kitty Koelemeijer, professor marketing aan de Nyenrode Business Universiteit, in reactie op de wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC).

"Het gaat ook gewoon om het goed afwegen van de belangen van beide partijen", zegt Koelemeijer. Vroeger ging het franchisemodel om het geografisch verdelen van een gebied, vertelt zij. "Je vertelde tegen een franchise-ondernemer: ‘In dat gebied mag je deze formule voeren en iedereen blijft verder uit dat gebied.’ En buiten dat gebied kan de franchisegever doen wat hij wil."

Frictie

"Dat gaf natuurlijk in het verleden al veel frictie. Je ziet ook dat de franchisenemer zich gedwongen voelde om meerdere filialen in de omgeving te starten omdat hij of zij anders beconcurreerd zou worden. Maar dat is het oude franchiseprobleem, het oude spanningsveld tussen franchisegever en franchisenemer. Maar nu je natuurlijk ook nog online concurrentie hebt, wordt dat allemaal veel meer op scherp gezet."

Koelemeijer geeft een voorbeeld: producten worden besteld bij een winkel in plaats A en teruggebracht bij een winkel in plaats B. "Hoe ga je met de omzetwijzing en met kostenallocaties om? Het vraagt heel veel van een organisatie om daar mee om te gaan."

"Er staan ook gewoon hele goede dingen in de franchisecode over hoe je je naar elkaar gedraagt, hoe je aan verantwoording doe en hoe ethisch je bent, maar ja, daar zitten zoveel tegenstellingen in."

Koelemeijer benadrukt ook dat niet alle problemen tussen franchisenemers en –gevers ontstaan door het franchisemodel. "Die franchisecode gaat over het machtsevenwicht en de belangenbehartiging aan beide kanten. Maar het is natuurlijk belangrijk dat zo’n formule wel levensvatbaar moet zijn en goed geleid moet worden. Je kan je franchiseovereenkomst nog zo goed regelen, als de formule gewoon niet goed in elkaar zit en het management klopt niet, dan heb je sowieso een probleem."

Machtsmisbruik

Het Vakcentrum, namens franchisenemers betrokken bij het opstellen van de NFC, zegt blij te zijn met de stap van minister Henk Kamp van Economische Zaken om de wet ter consultatie te leggen.

"NFC moet een einde maken aan de onevenwichtige verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers en bescherming bieden tegen machtsmisbruik van franchisegevers", zo stelt het Vakcentrum.

Volgens het Vakcentrum houden franchisegevers te weinig rekening met de belangen van franchisenemers. "Die hebben een afhankelijke en zwakkere positie, bijvoorbeeld door informatieachterstand”, aldus het Vakcentrum. “De NFC maakt dat franchisegevers de franchisenemers van goede informatie moeten voorzien zodat franchisenemers weloverwogen besluiten kunnen nemen."