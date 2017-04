Hennie van der Most: 'Een privéleven heb ik alleen in het weekend.'

Wie: Hennie van der Most



Ondernemingen: o.a. een ijzerhandel, staalbouwbedrijf en verschillende pretparken



Werknemers: 550



Hennie van der Most is altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe ideeën en concepten. Zo moet zijn eerste mobiele restauranttoren, die in Rotterdam komt te staan, over een paar maanden af zijn.

Verder wordt er onder meer gebouwd aan een 'pompoentoren' (een toren met een mast van vijftig meter hoog, met aan de zijkanten vier glazen pompoenen waarin gegeten kan worden) en een mobiele parkeergarage.



"Die kunnen we in één dag leveren. Gebruikers zetten hun auto voor een container en vervolgens wordt de auto de container in getakeld. Je kunt stapelen tot zeven hoog. Normaal gesproken kun je op een hectare driehonderd auto's kwijt, maar met dit idee wel 1870."

Vroege vogel

Van der Most is vroeg uit de veren. Zijn werkdag begint om 7.30 uur. "Vanmorgen ben ik bij het Werkatelier in Lochem geweest, dat ik - zonder subsidie - heb opgezet. Dat atelier is bedoeld om mensen in de bijstand weer in het arbeidsproces te krijgen. Ik help bij de begeleiding."



Verder is de ondernemer overdag vaak te vinden bij één van zijn bedrijven. "We zijn bezig met de revisie van een aantal attracties, vijf of zes in totaal. We hebben er al twee verkocht aan Dubai en eentje aan Walibi."



Behalve de raadsvergaderingen en fractievergaderingen die hij als gemeenteraadslid bijwoont, vergadert Van der Most zelden. "Ik ben altijd tussen de mensen. Ik loop van de afwaskeuken naar de boekhouder. Ik zie wat en ik doe wat."



Volgens de ondernemer doen veel bedrijven te weinig aan people management. "Ik hield eens een lezing bij een ziekenhuis waar 13 procent ziekteverzuim was. Wij hebben nog geen 3 procent verzuim. Ik zei tegen die mensen: je moet eens via de hoofdingang je ziekenhuis binnenlopen en de receptioniste en de patiënten een hand geven, dan weet je pas wat er écht speelt op de werkvloer. Ga tussen de mensen staan; dat werpt z'n vruchten af."

Privéleven

Een groot deel van zijn werk bestaat uit het verzinnen van nieuwe concepten en het oplossen van probleempjes her en der. "Ik heb alweer drie nieuwe attracties in mijn hoofd zitten waar ik mee aan de slag wil als de restauranttoren klaar is."



Een privéleven heeft hij vooral in het weekend. "Door de week kom ik wel thuis om te eten, maar 's avonds ga ik vaak nog wat doen. Tekenen aan iets nieuws, bijvoorbeeld."



"Maar als ik ergens een uurtje over heb, kan ik ook gewoon even rust nemen hoor. Als ondernemer ben je erg vrij. Da's ook het mooie aan het ondernemerschap: ik hoef niks, ik mag alles en ik doe het graag."

