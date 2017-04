Ook in Nederland vestigt Rocket Lawyer hoop op mkb

De uitbreiding naar Nederland is onderdeel van een grotere expansie in Europa voor het Amerikaanse platform, dat in 2008 is opgericht door Charley Moore. De komende weken is de officiële lancering van Rocket Lawyer.

De ondernemer, die zich presenteert als een techentrepreneur uit Silicon Valley, zegt zich vooral te richten op het verlagen van de drempel voor juridisch advies. Het systeem van Rocket Lawyer moet mensen met juridische vragen of problemen bij de hand nemen om een oplossing te zoeken.

"Je wordt bij de hand genomen in een taal die iedereen begrijpt", zegt Marijn Ides, marketingmanager van de Nederlandse tak.

Gratis

Verder zijn bij het Nederlandse platform, dat aangestuurd wordt vanuit Frankrijk, de eerste weken standaarddocumenten gratis en is juridisch advies kosteloos in te winnen via het forum.

Problemen die dan nog niet opgelost zijn, worden met korting gekoppeld aan een advocaat, zegt Ides. In de VS lijkt het concept te werken; Rocket Lawyer bedient zo’n zestien miljoen klanten.

Met het forum probeert de Nederlandse tak er ook achter te komen waar de vraag ligt in Nederland. "De komende tijd gaan we op zoek naar hoe we de Nederlandse markt kunnen gaan bedienen. Onder andere doen we dat met een forum, waar iedereen een vraag kan stellen. Dat is al anders dan in de VS."

MKB-bedrijven

In eerste instantie zijn de verwachtingen dat vooral ondernemers met mkb-bedrijven belangstelling zullen hebben voor het platform. In de VS, waar Rocket Lawyer met een lidmaatschap werkt, zou dit uiteindelijk goedkoper uitpakken voor de ondernemingen.

Ides legt verder uit dat Rocket Lawyer niet gaan interen op de bestaande juridische dienstverlening aan consumenten en bedrijven. "Sowieso gaan wij de markt groter maken. Door de mensen die schrikken van de hoge kosten of de complexiteit wegwijs te maken en toegang te geven tot hoogstaande juridische dienstverlening. Dat zien we in de Verenigde Staten en ook in Groot-Brittannië. Daarom werken wij ook samen met advocaten."