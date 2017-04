Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier

Maandag is het Tweede Paasdag en genieten de meeste mensen van een lang weekend. Ook de Amsterdamse beurs is gesloten.

Op dinsdag doet de rechtbank uitspraak in hoger beroep in de zaak Max Verstappen versus Picnic. De zaak draait om een reclamefilmpje waarin de online supermarkt zijn sectorgenoot Jumbo parodieerde. Jumbo is een belangrijke sponsor van Verstappen. In het filmpje werd de suggestie gewekt dat Verstappen boodschappen van Picnic bezorgt. Picnic verwijderde het filmpje, maar het management van Verstappen eist een schadevergoeding.

Dinsdag wordt ook bekendgemaakt welk boek de prijs Managementboek van het jaar 2017 wint. Dit gebeurt tijdens het Managementboekengala in de Prodentfabriek in Amersfoort.

De vijf genomineerden zijn Boonstra van Manfred Bik, Management in Singularity van Tjeu Blommaert en Stephan van den Broek, Handboek betekenisvol ondernemen van Kees Klomp, Stefan Wobben en Jesse Kleijer, Strategie = Executie van Jacques Pijl en Het innovatiedoolhof van Gijs van Wulfen. In 2016 won De Corporate Tribe van Danielle Braun en Jitske Kramer.

Plannen AkzoNobel

Woensdag maakt chemiebedrijf AkzoNobel zijn plannen bekend voor de afsplitsing van zijn chemietak Specialty Chemicals. Het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries aast op het Nederlandse concern, dat daar niet van gediend is.

Het afsplitsen van Specialty Chemicals moet twee gefocuste bedrijven opleveren, die op de langere termijn meer waarde opleveren dan AkzoNobel als geheel, en zo de ongewenste overname afwenden. ''Wij zijn in de beste positie om deze plannen zelf te realiseren door verder te bouwen op de uitgezette koers van het bedrijf'', stelde topman Ton Büchner eerder.

Donderdag is het tijd om je secretaresse in het zonnetje te zetten. Dan is het namelijk Nationale secretaressedag. Secretaressedag is in 1989 over komen waaien uit de Verenigde Staten. Het doel van het jaarlijkse evenement is om stil te staan bij de toegevoegde waarde van secretaresses voor de organisatie. Deze dames en heren krijgen op de derde donderdag van april dan ook vaak een presentje van hun werkgever of collega's.

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houden van vrijdag tot en met zondag hun jaarlijkse Voorjaarsvergadering. De bijeenkomst vindt plaats in Washington en brengt onder meer centrale bankiers, ministers van Financiën en wetenschappers bij elkaar om recente ontwikkelingen te bespreken. Er wordt onder meer gesproken over de wereldeconomie en bestrijding van armoede.

Privéleven

Pretparkondernemer Hennie van der Most, eigenaar van veertien bedrijven, besteedt een groot deel van zijn werk aan het verzinnen van nieuwe concepten, zo liet hij ons afgelopen week weten. "Ik heb alweer drie nieuwe attracties in mijn hoofd zitten waar ik mee aan de slag wil als de restauranttoren klaar is", zei hij. Tijd voor een privéleven heeft hij dan ook vooral in het weekend.

Professor marketing en retailing Kitty Koelemeijer waarschuwde eerder deze week dat het franchisesysteem onder meer dankzij de online concurrentie onder druk staat. In een interview ging ze in op de gedragscode voor franchisers die deze maand wettelijk wordt verankerd: "Er staan ook gewoon hele goede dingen in de franchisecode over hoe je je naar elkaar gedraagt, hoe je aan verantwoording doet en hoe ethisch je bent, maar ja, daar zitten zoveel tegenstellingen in", zegt ze tegen NU.nl.

Ook spraken we met CEO George Terberg van Terberg Group. Zijn familiebedrijf is mede vanwege de eigen veranderingsgezindheid onlangs uitgeroepen tot familiebedrijf van het jaar. "Zonder innovatie hebben wij geen bestaandsrecht. Er wordt binnen ons bedrijf veel en continu vernieuwd", laat hij aan ons weten.