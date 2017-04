'Amsterdam en Eindhoven groeimotoren Nederlandse economie'

Dat schrijven economen van ING in een maandag gepubliceerd rapport.

Waar ING voor heel Nederland uitgaat van een economische vooruitgang van 2 procent, rekent de bank voor Amsterdam en Eindhoven op meer dan 3 procent groei. De hoofdstad dankt die groei met name aan de aanhoudende groei van luchthaven Schiphol. In het zuiden is de automobielindustrie de voornaamste groeimotor.

De arbeidsmarkt herstelt dit jaar verder en legt daarmee volgens ING "een solide bodem" onder de economische groei. Vooral in de transport, de horeca en de ICT hebben bedrijven steeds meer moeite om personeel te vinden. Dat drijft ook de lonen op.

Horeca en detailhandel

Meer werkgelegenheid en hogere lonen zorgen ervoor dat consumenten meer te besteden hebben. Daar profiteren de horeca en de detailhandel van. Vooral meubel- en doe-het-zelfzaken gaat het voor de wind, doordat ook de woningmarkt goed blijft presteren.

De belangrijkste risico's komen volgens ING uit het buitenland. Met name het aanstaande Britse vertrek uit de Europese Unie zorgt voor onzekerheid, maar dat geldt ook voor opkomend protectionisme. Toch wegen positieve factoren als het economische herstel in Europa en de relatief zwakke euro op dit moment zwaarder.

Ook op de langere termijn ziet ING mogelijkheden om nadelige brexiteffecten te compenseren. Zo heeft een nieuw kabinet ruimte op de begroting voor lagere belastingen. "Dat merken consumenten in 2018 als de onderhandelingen snel verlopen, of 2019 als ze meer tijd in beslag nemen", aldus hoofdeconoom Marieke Blom.