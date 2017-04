'Bedrijfsfilantropie is niet alleen iets voor grote bedrijven'

"We kennen allemaal de lokale bakker die op verschillende manieren al betrokken is bij liefdadigheid voor de samenleving", zegt Lonneke Roza, onderzoekster aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Hij geeft bijvoorbeeld brood weg, of hij sponsort de lokale voetbalvereniging."

Roza heeft een viertal tips voor de mkb’er die vragen heeft over hoe hij of zij aan liefdadigheid moet doen.

Houd het heel erg lokaal

Als je in een bepaalde stad of bepaald dorp actief bent, probeer dan in die regio lokaal betrokken te zijn, legt Roza uit. “Dat is aan de ene kant makkelijk, omdat je direct in de samenleving bent waar je opereert en omdat je er daar ook meer baat bij hebt. Daarnaast kan het bijdragen aan je reputatie.”

Blijf dicht bij de waarde van jou als ondernemer en je organisatie

"Vaak staat een onderneming als organisatie ergens voor en vindt de ondernemer dat belangrijk. Daar zou ik de liefdadigheid heel erg aan verbinden. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat je het als ondernemer heel erg belangrijk vindt dat er wat aan armoede wordt gedaan. Ga dan op zoek naar organisaties die je daar bij kunnen helpen.

Je kan ook zeggen: 'Ik ga wat voor KiKa doen', maar dat heeft een landelijke uitwerking, terwijl je lokaal sterk bent. Ik zou het dicht houden bij wat jij als ondernemer belangrijk acht."

Betrek je medewerkers erbij

Vraag eens aan je medewerkers wat zij belangrijk vinden en wat vanuit de organisatie belangrijk is. Stem daar je liefdadigheid op af. Als je de medewerkers erbij betrekt, dan worden ze trotser op het bedrijf.

"Mensen krijgen echt een goed gevoel als zij het idee hebben dat ze iets kunnen bijdragen in de maatschappij en helemaal als zij het met collega’s doen. Ook denk ik dat het een voordeel is dat je betrokken bent bij wat er speelt in de omgeving."

Dat hoeft niet altijd geld te zijn

"Je kan ook zeggen: we helpen de lokale samenleving door onze expertise in te zetten. Of we hebben wat middelen voor lokale organisaties." De wetenschapper geeft het hergebruiken van oude computers als voorbeeld. “Je kan ze weggooien, of je kan ze weggeven aan een organisatie die er wel wat aan heeft”

"Je hoeft niet altijd alleen maar geld te geven. Je kan ook bijvoorbeeld je netwerk geven. Je kan goede doelen introduceren bij jouw netwerk. Als je dat bij je netwerk doet, kun je er ook voor zorgen dat het goede doel op het netvlies komt bij andere mensen."

Maar hoe te beginnen? Het is geen probleem om je als bedrijf sporadisch in te zetten voor liefdadigheid, bijvoorbeeld voor een dag als NLdoet. "Ik zou altijd incidenteel beginnen. Er is niks mis mee om te hoppen. Het kan allemaal in het begin incidenteel zijn. Naarmate je het meer doet, krijg je steeds meer de behoefte om het meer te structureren."