Vooral elektronicazaken uit Nederlandse winkelstraat verdwenen

Vorig jaar waren er 19,7 procent minder computer- en elektronicazaken dan in 2007, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het aantal kledingwinkels nam in dezelfde periode met 4,9 procent af. In 2007 waren er nog 16.665 kledingzaken te vinden. Tien jaar later ging het nog om 15.855. Met name het aantal zaken voor baby- en kinderkleding is afgenomen.

Het aantal kunsthandels (-35,1 procent) en antiekzaken (-36 procent) daalde eveneens flink.

Telefoonwinkels

Het aantal telefoonwinkels (37,3 procent) is in de afgelopen tien jaar juist wel gegroeid. Ook kwamen er meer warenhuizen, viswinkels en winkels voor tweedehands kleding bij. Bij deze winkelsoorten was de groei hoger dan 30 procent.

In tien jaar tijd is het totale aantal winkelvestigingen met 4,4 procent gedaald. In 2007 waren er nog 100.070 winkels, in 2016 waren het er nog 95.630.

Webwinkels

Tegelijkertijd is het aantal webwinkels wel flink toegenomen. Tussen 2007 en 2016 kwamen er zo'n 27.000 webwinkels bij. In 2007 ging het nog om ruim vijfduizend. Tien jaar later waren er al ruim 32.000.

De groei zat met name in het aantal webwinkels voor kleding. Sinds 2013 groeide dit aantal met 68 procent. Daarnaast kwamen er webwinkels voor onder meer boeken, tijdschriften, online kaarten, elektronica, voeding en vrijetijdsartikelen bij.

Lelystad

Gekeken naar de belangrijkste steden per provincie, groeide het aantal winkelvestigingen alleen in Lelystad en Almere. In Amsterdam, Middelburg, en Den Bosch bleef het aantal nagenoeg gelijk.

In andere steden zoals Rotterdam, Leeuwarden, Den Haag, Zwolle, Eindhoven en Groningen was er sprake van een afname. In Emmen, Maastricht, Terneuzen en Assen verdween zelfs een op de tien winkels.

Drukkerijen

Door de digitalisering is het Nederlandse bedrijvenlandschap de afgelopen tien jaar flink veranderd, meldt het CBS verder.

Er zijn vooral minder drukkerijen dan tien jaar geleden. Het CBS noteert een krimp van 22 procent. Het aantal groothandels in ICT-apparatuur nam in die periode af met 19 procent. Het aantal belhuizen en internetcafés nam met een derde af.

In 2007 waren er bovendien 18 procent meer kroegen te vinden. Toen waren het er 11.830, nu telt het statistiekbureau er 9.660.

Het aantal verhuurders van woningen, kantoren, winkels en dergelijken behoren met een krimp van 26 procent ook tot de flinke dalers in de afgelopen tien jaar. Aan die daling is vorig jaar dankzij de groeiende economie wel een einde gekomen.

Meer bedrijven

Het totale aantal bedrijven in Nederland nam toe van 686.000 in 2007 naar 1,09 miljoen in 2017. De toename is vooral te danken aan zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Die groep groeide met ruim 80 procent in tien jaar. Het aantal bedrijven waarbij er meer dan één persoon werkt, is juist iets afgenomen.

De totale stijging in de afgelopen tien jaar is volgens het CBS vooral te danken aan de toename van bedrijven die zijn gespecialiseerd in managementadvies, accountancy en administratie tot ruim 100.000.

ICT-dienstverleners en bedrijven in de bouw droegen eveneens hun steentje bij aan de stijging. Hun aantal verdubbelde tussen 2007 en 2017.

Het CBS ziet sterke regionale verschillen. Zo steeg het aantal bedrijfsvestigingen in Flevoland in tien jaar tijd met meer dan 58 procent. In Limburg was die stijging met 28 procent veel kleiner.

Per provincie zijn er duidelijke verschillen in de ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen tussen 2007 en 2017. Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben.