Dit wordt de week voor ondernemers

Van dinsdag tot en met donderdag vindt in de RAI in Amsterdam het evenement Building Holland plaats.125 sprekers brengen ondernemers in de bouw- en vastgoedsector op de hoogte van trends en ontwikkelingen onder de noemer (Re)Building the Future.

Ieder jaar vindt tijdens het evenement ook het Green Tie Gala plaats met de uitreiking van de ABN Amro Duurzame 50 Award, een prijs voor de meest invloedrijke persoon op het gebied van duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector in Nederland op dit moment. Toegang is gratis na registratie.

Ook wordt dinsdag het nationale aspergeseizoen 2017 officieel geopend.Tijdens het evenement kunnen bezoekers asperges proeven en wordt onthuld wie de nieuwe aspergeambassadeur is.

Vorige week werd bekend dat de oppervlakte landbouwgrond die in Nederland gebruikt wordt voor de teelt van asperges vorig jaar opnieuw is toegenomen, om precies te zijn met 6 procent. Daarmee staat Nederland nu op de vijfde plaats van Europese landen die asperges verbouwen. De nummer één is Duitsland.

Woensdag houdt IMF-directeur Christine Lagarde een toespraak op het Bruegel Instituut in Brussel, in aanloop naar de zogenoemde Spring Meetings van het IMF. Lagarde zal onder meer ingaan op de wereldwijde vooruitzichten en prioriteiten. Zij wordt geïntroduceerd door voormalig ECB-president Jean-Claude Trichet.

In maart stelde het IMF dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie de afgelopen tijd weliswaar verder zijn verbeterd, maar dat het risico op nieuwe tegenvallers groot blijft.

Op woensdag wordt ook bekendgemaakt wie er met de Familiebedrijven Award 2017 vandoor gaat. Met deze jaarlijkse verkiezing wil de stichting Familie Ondeneming meer aandacht creëren voor Nederlandse familiebedrijven. De vier finalisten zijn dit jaar Brabantia, Koninklijke A-ware Food Group, Koninklijke Zeelandia Groep en Terberg Group. Vorig jaar sleepte Enza Zaden de prijs in de wacht.

Donderdag gaat een wet in die een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur en in de raad van commisarissen van ondernemingen moet stimuleren. Van een evenwichtige verdeling is sprake als minstens 30 procent van de top van een bedrijf uit vrouwen bestaat en minstens 30 procent uit mannen. Als een onderneming dit streefcijfer niet haalt, moet dit in het bestuursverslag worden toegelicht. De wet bestond al eerder, maar wordt nu opnieuw ingevoerd, omdat de toename van het aantal vrouwen te langzaam gaat.

Vrijdag is het Goede Vrijdag. Hoewel de meeste bedrijven gewoon geopend zijn, hebben beleggers een lang weekend vrij. Zowel de Europese als de Amerikaanse beurzen zijn gesloten op deze dag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt op Goede Vrijdag bekend hoe de omzet van de detailhandel zich in februari ontwikkeld heeft.

En zondag is het Eerste Paasdag, de dag waarop de Paus zijn traditionele zegening, het Urbi et Orbi, uitspreekt bij de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

Mocht je het afgelopen week gemist hebben: we verzamelden samen met twee experts een aantal tips voor ondernemers die zaken willen doen in het Midden-Oosten. Zo ontdekten we onder meer dat persoonlijk contact in het Midden-Oosten een grotere rol speelt dan in Nederland. "Je gaat een paar keer uit eten en misschien word je wel uitgenodigd voor een huwelijksfeest voor je het een keer over zaken kunt hebben", merkte één van de deskundigen op.

Ook interessant om terug te lezen: zaterdag vond de eerste Funeral Fair plaats, een beurs "waar uitvaart en rouw tot leven komen". NU.nl vroeg oprichter Orlanda Adams en Olga Bouwens hoe het gaat met de branche.

Ook spraken we met Homam Karimi, medeoprichter en CEO van online leerplatform Studytube over zijn werkdag. De avonduren vindt hij de leukste uren van de dag. "Dan ben ik op een heel ontspannen manier met werk bezig."