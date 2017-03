Amac neemt vestigingen iCentre en Apple Repair Center over

Dat melden Amac en de verkopende partij Rebound Holdings B.V. donderdag.

De filialen van iCentre zijn vooral in de noordelijke helft van Nederland te vinden. Amac is op dit moment al actief in het midden en zuiden van Nederland.

Logisch

Rebound Holdings en Amac zien het samengaan van de ketens als "een logische stap", omdat er al grote overeenkomsten tussen de beide ketens zijn.

Alle winkels van iCentre en Amac zullen open blijven. Er zullen vanwege de overname dan ook geen banen verdwijnen.

Heel Nederland

"Dit is een zeer belangrijke stap voor Amac", zegt eigenaar en CEO van Amac Ed Bindels, omdat klanten daardoor binnenkort "in heel Nederland ook in fysieke winkels" bij Amac terechtkunnen.

"De bestaande vestigingen spelen nu al een belangrijke rol voor online georiënteerde consumenten, studenten, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en ook zakelijke klanten."

De keten iCentre verkoopt Apple-producten en biedt ook verzekeringen en abonnementen aan. Ook kunnen de producten bij iCentre worden gerepareerd. Amac heeft op dit moment 23 fysieke winkels.