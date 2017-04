Overzicht: De leukste 1 aprilgrappen van bedrijven

De rare nieuwe producten en vreemde diensten die ondernemingen aankondigen, zijn niet van de lucht. NU.nl verzamelde de leukste grappen van dit jaar.

Verf met een luchtje

Doe-het-zelfketen Gamma lanceert een nieuwe verf, die gebaseerd is op het meest typerende kenmerk van de babyverzorgingsproducten van Zwitsal: de geur. Het bedrijf kondigt het uiteraard gele goedje aan op zijn Facebook-pagina: "Ook zo dol op de geur van Zwitsal? Binnenkort bij Gamma verkrijgbaar als geurverf!" De verf is volgens de onderneming bij uitstek geschikt voor de babykamer.

Ontspannen vliegen

CheapTickets introduceert verdoofd vliegen onder de naam SleepTicketszzz. Vliegen is namelijk niet alleen rozengeur en maneschijn, aldus de vliegticketverkoper. "Irritaties van medepassagiers, een lange zit, weinig ruimte, vliegangst en de onvermijdelijke jetlag kunnen een lange vliegreis tot een ware nachtmerrie maken."

Om passagiers onder zeil te krijgen, heeft het bedrijf samen met Aeromexico voor een nieuw ontwikkelde vorm van anesthesie gezorgd. Het verdoofd vliegen bevindt zich nog wel in een testfase.

Bijzondere tandpasta

Fastfoodketen Burger King associeer je niet meteen met een stralend witte glimlach. Toch wil het bedrijf zijn klanten die bezorgen, met de Whopper-tandpasta, genoemd naar de beroemde hamburgers.

Het product heeft "de iconische smaak van de Whopper en combineert deze met actieve ingrediënten voor optimale gezondheid van tanden en tandvlees", aldus de onderneming. Voortaan hoeven klanten nooit meer te "kiezen tussen het eten van een Whopper en het poetsen van hun tanden".

Hartige vlaai

Vorig jaar introduceerde HEMA nog een deodorant met de geur van tompouce, dit jaar komt de warenhuisketen met een rookworstvlaai op de proppen.

De rookworstvlaai is volgens het bedrijf een "heerlijke hartige vlaai, gevuld met stukjes rookworst, op een dun laagje originele HEMA hotdogsaus. De vlaai is afgewerkt met heerlijk krokante sesamzaadjes".

Betalen per minuut

Vakantiehuizenaanbieder Belvilla begint in mei een proef waarbij vijftig vakantiehuisjes worden uitgerust met sensoren. Die moeten in kaart brengen van welke faciliteiten gasten wel of niet gebruikmaken, zodat het mogelijk wordt per minuut te betalen voor het verblijf. De standaardhuurprijs wordt met 40 procent verlaagd, het overige deel is variabel.

Zwemmen, douchen, barbecueën en de wc doorspoelen, alle handelingen worden bijgehouden. Ook is er een bonusregeling. Bij honderd minuten verbruik krijgen gasten tien minuten cadeau. En wie acht uur slaapt, wordt beloond met vijftien minuten verbruik voor niets.

Condooms testen

Dancing Bruins in het Twentse dorp Saasveld is op zoek naar proefkonijnen die tegen betaling de speciale Bruins-condooms willen testen. De deelnemers aan het onderzoek ondergaan eerst een medische keuring en worden verwacht in een onderzoekscentrum.

De voorwaarden zijn dat ze gezond zijn, tussen de achttien en dertig jaar oud en man of vrouw. Na de testen krijgen ze een vergoeding uitbetaald van 691 tot 2.049 euro bruto. Een woordvoerder wil tegenover Tubantia overigens bevestigen noch ontkennen dat het om een 1 aprilgrap gaat.

Steun voor mannen

Lingerieketen Hunkemöller introduceert een sport-bh speciaal voor mannen. Hiermee kunnen mannen voortaan hardlopen zonder last te hebben van hun 'man boobs'.

De bh's worden vanaf het einde van de zomer verkocht voor 34,99 euro. Ze zijn dan verkrijgbaar in drie 'levels' (gebaseerd op de intensiteit van de workout) en in vier maten: S tot en met XL.

Spaceport 2030

Luchthaven Schiphol wordt een ruimtestation. Jos Nijhuis, CEO van Royal Schiphol Group, heeft gisteren samen met ruimtevaarder André Kuipers een intentieverklaring ondertekend voor dit project.

"Om de positie van de Mainport Schiphol te versterken, moeten we onszelf blijven uitdagen en kijken naar de veranderende wereld om ons heen", aldus Nijhuis. "Testen voor particuliere ruimtevaartvluchten zijn volop aan de gang. De sky is allang niet meer de limit."

Kies je bezorger

Bij supermarktketen PLUS kan je nu zelf kiezen welke bezorger je boodschappen bij je komt afleveren. In het digitale winkelproces wordt dit als extra optie verwerkt.

PLUS wil het online bestellen met deze nieuwe functie leuker en persoonlijker maken.

