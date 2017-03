Bloemisten zien omzet flink stijgen na 'moeilijke jaren'

Volgens bloemistenbranchevereniging VBW, die donderdag met de cijfers naar buiten komt, zit de Nederlandse bloemist na een aantal moeilijke jaren weer ''structureel in de lift". In 2015 werd een omzetstijging van 3,6 procent in de boeken gezet.

De meeste winkels hebben volgens de branchevereniging de weg omhoog ingezet. Daarbij is het gelukt om ondanks de hogere inkoopprijs van bloemen een ''gezonde winst" te maken en marktaandeel te behouden. Ruim de helft van alle bloemen en planten wordt in Nederland bij een bloemenwinkel gekocht. Ook het aantal online bestellingen groeit.

Bloemen zijn voor bloemisten nog altijd de belangrijkste omzetdrijver. Circa 70 procent van het totaal wordt aan het ruikertje verdiend.

Monobossen

Het gemengde boeket is nog altijd het populairst, goed voor 59 procent van de bloemenomzet. De afzet van zogenoemde monobossen, boeketten die uit één bloemsoort bestaan, wint echter terrein. Dit aandeel is in twee jaar tijd gestegen van 23 procent naar 31 procent. De helft van de verkochte monobossen bestaat uit rozen.

Verder bleek uit de cijfers dat vooral jongeren de weg naar de bloemenwinkel wisten te vinden, maar dan vooral om een 'hippe' plant te kopen. Afgelopen jaar was 60 procent van de plantenkopers bij bloemisten 39 jaar of jonger. Dit was in 2010 nog 32 procent.

Consumenten deden in 2016 meer hogere uitgaven aan bloemen. In 2014 werd nog bij een kwart van de aankopen een bedrag boven de 15 euro uitgegeven, vorig jaar was dit bij bijna een derde.