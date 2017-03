Nederlandse export naar Verenigd Koninkrijk neemt ruim 3 procent toe in 2016

De import vanuit het Verenigd Koninkrijk nam in diezelfde periode met 2 procent toe tot 21,7 milard euro, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Verenigd Koninkrijk behoort met Duitsland en België tot de belangrijkste exportpartners van Nederland. Het land is goed voor 9 procent van de totale export. Dat is een procentpunt meer dan in 2010, toen de totale export naar Groot-Brittannië uitkwam op bijna 30 miljard euro.

Hoeveel Nederland in 2016 aan die export verdiende, meldt het CBS niet. Een jaar eerder was de export naar het Verenigd Koninkrijk goed voor een bedrag van 21 miljard euro. Dat is bijna 10 procent van het totaal aan exportverdiensten. In datzelfde jaar hingen 200.000 voltijdbanen samen met de export naar het Verenigd Koninkrijk.