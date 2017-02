China in 2016 belangrijkste handelspartner Duitsland

De import en export tussen China en Duitsland steeg in 2016 naar een totale waarde van 170 miljard euro, het grootste deel hiervan bestaat uit import. Het handelsvolume met Frankrijk betrof 167 miljard euro en met de VS kwam het totaal in 2016 uit op 165 miljard euro.

Als er alleen naar de export wordt gekeken is de VS nog wel steeds de belangrijkste partner. Duitsland exporteerde in 2016 voor 107 miljard euro naar de Amerikanen. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk volgen met respectievelijk 101 mlijard en 86 milard euro aan export.

In 2015 was de VS voor het eerst de belangrijkste handelspartner van Duitsland, het nam de plek toen over van Frankrijk. Frankrijk is van 1961 tot en met 2014 de grootste handelspartner van de Duitsers geweest.