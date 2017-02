Hogere omzet voor auto- en motorbranche in 2016

Ondanks die daling kwam de omzet over het gehele jaar 2 procent hoger uit, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In 2016 werden veel minder nieuwe personenauto’s verkocht dan in 2015. De importeurs van nieuwe personenauto’s zagen hun omzet in 2016 met ruim 5 procent dalen ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet van alle verkopers van personenauto’s groeide licht met 1 procent.

Andere takken van de autosector boekten wel meer omzet. Zo steeg de omzet in de bedrijfsautobranche met 11 procent en in de motorbranche met 9 procent.

De autoservicebedrijven zijn de enige ondernemingen binnen de autosector waar de omzet in 2016 harder groeide dan in 2015 De omzetstijging in 2016 was zelfs de hoogste sinds 2002. De branche herstelt zich hiermee van de drie voorgaande jaren (2012-2014) waarin de omzet daalde