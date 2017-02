Eerste omzetstijging in jaren voor Nederlandse industrie

Bedrijven in de industrie boekten in het vierde kwartaal 1 procent meer omzet dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Binnen de landsgrenzen steeg de omzet met 4,5 procent, buiten Nederland daalde de omzet met 0,8 procent.

De industriële productie steeg het afgelopen kwartaal voor de vijfde maal op rij. Ondanks het omzetherstel daalde de totale omzet in 2016 wel met 2,9 procent, terwijl de prijzen daalden met 3,7 procent.

Aardolie

De aardolie-industrie produceerde in het vierde kwartaal minder dan een jaar eerder. Maar doordat de afzetprijzen 13 procent hoger lagen, steeg de omzet in de sector toch met 1,6 procent.

December was voor de olie-industrie een grote uitschieter: in de laatste maand van het jaar lagen de prijzen 35,2 procent hoger dan eind 2015. Die prijsstijging volgde op het OPEC-akkoord dat in november werd gesloten. De eerste negen maanden van 2016 daalden de prijzen nog.

In de chemische industrie stegen de prijzen met 0,8 procent, met name door een prijsstijging van 2,7 procent op de binnenlandse markt. Ook de productie in deze industrie nam voor het vijfde kwartaal op rij toe. De omzet steeg voor het eerst sinds 2014 (met 5,2 procent).

Groei

De omzetstijgingen in beide industrieën hebben een groot aandeel in de omzetstijging van de totale Nederlandse industrie.

Ook in andere branches is sprake van groei, becijferde het CBS. Onder meer in de hout- en bouwmaterialenindustrie, meubelindustrie, metaalindustrie en transportmiddelenindustrie gaat het goed. In de textielindustrie daalde de omzet juist.